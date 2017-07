Ledecky mostruosa nei 400 stile libero ai trials USA

Prestazioni mostruose nella quarta e penultima giornata dei Trials di nuoto statunitensi nella piscina di Indianapolis.

Ha dato il via allo spettacolo, neanche a dirlo, Katie Ledecky che, nei 400 stile libero donne, ha fatto segnare il crono spaventoso di 3’58″44, miglior tempo mai nuotato nelle selezioni stelle e strisce, ed il top dell’anno. Un passaggio ai 200 metri da 1’57″57 ed una distribuzione da 30″ ogni 50 fino alla chiusura nell’ultimo in 29″74 dimostrano la grandezza di un’atleta che, nonostante i successi mondiali ed olimpici, non smette mai di stupire. Alle sue spalle si sono posizionate Leah Smith (4’03″77, terzo crono dell’anno) e Sierra Schmidt (4’07″92). Nelle otto vasche degli uomini il successo è andato a Zane Grothe autore di un eccellente 3’44″43 candidandosi ad essere un serio avversario per Gabriele Detti e tutti migliori interpreti della specialità in vista dei Mondiali di Budapest (23-30 luglio). Grothe ha preceduto Clark Smith (3’45″91) e Townley Haas (3’46″41) mentre Andrea Mitchell D’Arrigo, americano per scelta ormai, non è andato oltre un normale 3’50″61 (quinto posto).

Nei 100 rana femminili non poteva che essere Lilly King la protagonista. La medaglia d’oro ai Giochi di Rio ha abbattuto la barriera del 1’05” stampando un grandioso 1’04″95 (seconda prestazione dell’anno a soli 13 centesimi da Yulia Efimova). Un livello molto alto nell’atto conclusivo con Katie Meili ad 1’05″51 e Bathany Galat a 1’06″72. Ancor meglio si è fatto nella finale maschile. Kevin Cordes ha dominato la scena ottenendo un eccellente 58″74, migliorando di 13 centesimi il primato statunitense di Cody Miller a Rio e dando un segnale di grande vitalità. Alle sue spalle si è classificato proprio Miller che in 59″11 ha fatto meglio di Nicolas Fink (59″40) ed Andrew Wilson (59″65). Sono stati ben quattro gli atleti sotto al minuto!

Ultimi botti nelle finali del dorso. Tra le donne, Kathleen Baker è balzata agli onori della cronaca grazie al tempo di 58″57 (seconda prestazione del 2017) ad appena 24 centesimi dal record americano di Missy Franklin mentre tra gli uomini Matt Grevers si è preso la soddisfazione di arrivare davanti al campione a Cinque Cerchi Ryan Murphy essendo l’unico della finale a scendere sotto il limite dei 53″: 52″71 per Grevers (secondo crono della stagione) mentre 53″02 per Murphy (terzo crono del 2017).

