Martina Grimaldi entra nella Hall of Fame del nuoto in acque libere

Martina Grimaldi entrerà nella Hall of Fame del nuoto di fondo: il prestigioso riconoscimento sarà consegnato all’atleta delle Fiamme Oro a Londra il 31 marzo 2018. Sarà per la fondista un luogo che le riporterà alla mente il dolce ricordo del bronzo Olimpico datato 2012, proprio in terra londinese.

Al quotidiano “Nazione” l’atleta ha raccontato tutta la propria soddisfazione:

" Sono contenta, non so se cominciare a sentirmi vecchia (ha 29 anni, ndr). Provo ad interpretare questo riconoscimento nel modo giusto, pensando che in tutti questi anni qualcosa di buono l’ho fatto. "

Dopo la mancata partecipazione a Rio 2016 (era stata presente oltre che a Londra, anche a Pechino 2008), quest’anno è giunta quarta ai Mondiali sulla distanza dei 25 km. Parlando del suo futuro la fondista azzurra ha aggiunto: “Non so ancora cosa farò. Ho ricominciato gli allenamenti con Emanuele Sacchi, ma non ho preso decisioni sul futuro. Intanto mi tengo stretto questo riconoscimento, dedicato a tutte le persone che mi hanno seguito e che mi vogliono bene“.

