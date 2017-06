Martinenghi show al Settecolli: record italiano nei 100 rana, Pellegrini in rimonta nei 200 sl

Federica Pellegrini vince in rimonta la finale dei 200 stile libero al 54esimo Trofeo Sette Colli/Internazionali d'Italia, in programma fino al 25 giugno allo Stadio del Nuoto. La campionessa veneta si è imposta con il tempo di 1'56''16 grazie al solito cambio di marcia negli ultimi 50 metri. Seconda la svedese Michelle Coleman in 1'56''49, al comando fin dall'inizio. Nei 50 farfalla si conferma invece l'olandese Ranomi Kromowidjojo.

" Sono sorpresa del risultato, non me lo aspettavo: al passaggio dei 150 credevo di non farcela ma la spinta del pubblico mi ha dato la giusta motivazione per arrivare prima. Sono contenta che questa edizione del Sette Colli abbia portato in piscina anche più gente dell'anno scorso "

Federica PellegriniGetty Images

La 27enne di origini surinamesi si impone in 25''59, terza prestazione mondiale stagionale (dopo il 25''72 in batteria) dietro al 25''51 della giapponese Ikee Rikako e al 24''76 siglato dall'oro mondiale ed iridato Sarah Sjostrom lo scorso 14 giugno a Barcellona: completano il podio l'aussie Holly Barratt in 25''91 e la connazionale Maaike De Waard in 26''11.

Nei 100 farfalla cade il terzo record della manifestazione. La firma di prestigio è quella del sudafricano Chad Le Clos, campione del mondo a Kazan 2015 e argento ai Giochi Olimpici di Rio, che fissa il nuovo limite in 51''65 cancellando il 52''14 dell'australiano Andrew Lauterstein del 2008. Due azzurri dietro all'allievo del coach italiano Andrea Di Nino: Piero Codia (Esercito/CC Aniene) secondo in 51''93 e Matteo Rivolta (Fiamme Oro), che sale sul gradino più basso del podio in 52''30.

La copertina azzurra tra i maschi però è tutta per Nicolò Martinenghi che procede nella sua ascesa, stabilendo il nuovo record italiano nei 100 rana in 59''31, abbassando di undici centesimi il 59''42 che Fabio Scozzoli nuotò il 25 luglio 2011 ai mondiali di Shangai: tempo che gli consentì di conquistare l'argento iridato.

" Sono entusiasta e sorpreso per aver stabilito il record italiano. Il lavoro duro ha dato i suoi frutti: è stata una gara per superare i miei limiti. Adoro il Sette Colli e questo magnifico pubblico Ha dichiarato al sito Fin dopo la gara un raggiante Martinenghi. "

Il 17enne azzurro si è arreso solo di fronte al fuoriclasse britannico Adam Peaty autore del record della manifestazione in 58"72.

Nei 50 dorso femminili, che hanno aperto il caldo pomeriggio romano, davanti a tutte è arrivata l'australiana Holly Barrett, che in 27''57 ha stabilito il nuovo primato della manifestazione, migliorando il 27''67 della canadese Kylie Masse nel 2016; seconda la brasiliana Etiene Medeiros in 27''82 e terza la ceca Simona Baumrtova in 27''89. Doppietta ungherse tra i maschi: si impone l'argento europeo Richard Bohus in 25''04, precedendo il connazionale Gabor Balog in 25'12; terzo il 28enne romano Matteo Milli. L'allievo di Alfredo Caspoli - tesserato per SMGM Team Lombardia - tocca in 25''21, primato personale che abbassa di due centesimi il 25''23 nuotato in mattinata.

2017, Gabriele Detti, Assoluti di Riccione, LaPresseLaPresse

Nei 400 stile libero femminili la magiara Boglarka Kapas, oro europeo a Londra 2016 e secondo tempo in batteria, vince in 4'06''05, precedendo la canadese Mary-Sophie Harvey in 4'09''78 e l'australiana Jessica Ashwood in 4'10''85; Martina De Memme (Esercito/Nuoto Livorno) chiude settima in 4'16''03. Spettacolo puro invece nei 400 stile libero maschili: il sudcoreano Tae-Hwan Park (oro ai Giochi olimpici di Pechino 2008 e ai Mondiali di Melbourne 2007 e Shangai 2011) vince in 3'44''54 battendo il campione europeo e bronzo olimpico Gabriele Detti (Esercito/SMGM Team Lombardia), secondo in 3'45''88, dopo essere passato in testa ai 200 in 1'52''21. Il primatista italiano - allenato dal tecnico federale e zio Stefano Morini al Centro Federale di Ostia - precede il campione olimpico Mack Horton in 3'47''58.

" Mi sono divertito tantissimo a nuotare contro un atleta del calibro di Park. Ho registrato un crono peggiore dello scorso Sette Colli a causa della preparazione in vista dei Mondiali "