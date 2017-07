Michael Phelps sfida uno squalo ed è il protagonista della "Shark Week" su Discovery Channel

Su Discovery Channel arriva la “SHARK WEEK”: una settimana all’insegna di prime tv assolute dedicate allo squalo che si inaugura e si conclude con due speciali che vedono protagonista Michael Phelps, il nuotatore più veloce al mondo, soprannominato non a caso lo “squalo di Baltimora”.

Domenica 23 luglio, il vincitore di 23 ori olimpici e con 39 record mondiali all’attivo svelerà alcuni dei più grandi segreti di queste creature in “Michael Phelps: la legge degli squali” mentre domenica 30 luglio il campione sfiderà il grande predatore degli abissi in una competizione senza precedenti in “Michael Phelps: uomo contro squalo”.

Per la prima volta la “SHARK WEEK” sarà trasmessa in contemporanea in oltre 220 paesi e in Italia andrà in onda da domenica 23 a domenica 30 luglio, a partire dalle ore 21.00, su Discovery Channel (Sky canale 401 in HD e su Discovery Channel+1 canale 402).

Domenica 23 luglio alle ore 21.00 si comincia con “Michael Phelps: la legge degli squali” (in replica lo stesso giorno alle ore 23.50). Dal Bimini Shark Lab alle Bahamas, Michael Phelps dovrà portare a termine una missione: scoprire tutti i segreti degli squali. Si immergerà con tranquillità tra queste straordinarie creature e nuoterà al fianco di uno squalo martello.

Domenica 30 luglio alle ore 21.00, chiude la settimana lo speciale “Michael Phelps: uomo contro squalo”.

Cosa accade quando un grande campione compete contro lo squalo in una gara ricca di adrenalina? Phelps affronterà una delle esperienze più forti della sua vita sfidando il predatore più temuto del pianeta in una gara senza precedenti...