Michael Taylor strappa un record a Michael Phelps: suo il primato dei 200 yard dorso

Sembra che Michael Phelps non sia più detentore di ogni tipo di record. Già, uno di questi, gli è stato portato via da Michael Taylor, un ragazzino di 18 anni di Atlanta che ha appunto strappato un primato dal palmares del campione olimpico.

Si tratta dei 200 yard dorso, un record che appunto apparteneva a Phelps dal 2003 ma che il 18enne di Atlanta, è riuscito a far suo per più di 2”: 1’43″78 il tempo di Phelps, 1’41″54 quello di Taylor.

Da Michael a Michael, passando per qualche anno di differenza e per una generazione di nuotatori che continua a dare spettacolo. Certo, far proprio un record che poco prima era appartenuto ad un campione del calibro di Phelps, vuol dire ancora poco a livello dell’atleta e di quanto effettivamente se ne possa dire sul piano internazionale ma a 18 anni, non si può negare che Taylor sia destinato ad essere un vero talentino made in USA. Il 18enne di Atlanta, ha già dimostrato il suo valore anche ai mondiali di Windsor proprio nella specialità del dorso dove ha raccolto un 12esimo posto in finale.

Ora Michael Phelps, dovrà aspettarsi col ricambio generazione che l’America faccia nascere nuovi campioni e perché no, che alcuni di questi possano addirittura superare lo squalo di Baltimora, operazione ardua ma non per questo impossibile.