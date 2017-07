4x100 mista femminile italiana vola in finale; eliminati Turrini e la 4x100 maschile

Ultima giornata di batterie nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). Andiamo a raccontarvi l’andamento delle heat nella vasca ungherese.

400 MISTI DONNE

Katinka Hosszu mette il proprio sigillo in una delle sue gare che ha ormai i contorni di un feudo, vale a dire i 400 misti. La padrona di casa, esibendo la solita distribuzione di grande qualità in tutti gli stili, ottiene il miglior tempo delle heat in 4’33″90. Passaggio ai 200 metri in 2’10″79 per la magiara e chiusura a stile libero in 1’02″84. Alle spalle della Hosszu la spagnola Mireia Belmonte, come al solito determinata nel suo darsi in acqua e molto convincente soprattutto nella frazione a stile libero, stabilendo un più che ottimo 4’35″29. In terza piazza l’americana Elisabeth Biesel (4’36″18) a precedere la canadese Syndney Pickrem (4’36″25) e la giapponese Sakiko Shimizu (4’36″43) che esibisce nella batteria con Katinka un’ottima rana che la porta a toccare per prima, salvo poi perdere terreno nello stile libero. In finale avremo anche l’altra statunitense Leah Smith, stileliberista di grande valore (argento nei 400 stile libero e bronzo negli 800 stile libero), l’altra nipponica Yui Ohashi e la britannica Hannah Miley.

400 MISTI UOMINI

Nei 400 misti maschili lo statunitense Chase Kalisz mette in mostra la propria supremazia centrando il best time del mattino in 4’09″79 facendo la differenza con la rana e guadagnandosi la finale ed i favori del pronostico. Alle spalle dello statunitense il britannico Max Litchfield (4’10″57) ed il magiaro David Verraszto (4’11″89). Nel pomeriggio ci saranno, con chance di dire la propria, il giapponese Daiya Seto, il brasiliano Brandonn Almeida, il campione olimpico Kosuke Hagino e lo slovacco Richard Nagy. Eliminato purtroppo il nostro Federico Turrini che, nuovamente, ha difficoltà nel confermare i risultati in Italia nella vasca internazionale. Il 4’18″69 del toscano è di 5″ più altro dell crono stabilito agli Assoluti e va da sè che la valutazione della sua prova non può essere positiva.

4X100 MISTA DONNE

Obiettivo centrato dall’Italia che con il crono di 4’00″03 accede all’ultimo atto pomeridiano con in sesta posizione. Margherita Panziera (1’01″04), Arianna Castiglioni (1’06″99), Ilaria Bianchi (57″55) e Federica Pellegrini (54″44), giungendo quarte nella seconda ed ultima batteria, alle spalle degli Usa, della Cina e della Russia mettono in mostra una buona prestazione e nel pomeriggio si proverà a migliorare il riscontro cronometrico, dal momento che per le medaglie non ci sono possibilità, salvo imprevisti. Miglior crono per le statunitensi (3’55″95) davanti alle cinesi (3’57″12) ed alle canadesi (3’57″17).

4X100 MISTA UOMINI

Niente atto finale invece per la 4×100 mista degli uomini. Matteo Milli (54″91), Nicolò Martinenghi (59″43), Piero Codia (51″16) ed Alessandro Miressi (48″61) non riescono ad esprimere in acqua le loro migliori prestazioni ed il quartetto del Bel Paese si piazza in undicesima posizione con il crono di 3’34″11. I migliori sono gli States che grazie a Ryan Murphy (52″69), Cody Miller (58″99), Tim Phillips (50″74) e Townley Haas (47″24) stampano il crono di 3’29″66 a precedere il Giappone (3’31″63), la Russia (3’32″12), la Gran Bretagna (3’32″35), il Brasile (3’32″38), l’Ungheria (3’33″35), la Cina (3’33″50) e la Bielorussia (3’33″83). Da notare anche l’eliminazione dell’Australia, prima delle nazionali escluse (3’33″91).