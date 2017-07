Arianna Bridi bronzo al fotofinish nella 10 km del Lago Balaton

Arianna Bridi porta a casa la seconda medaglia in due gare del nuoto in acque libere per l'Italia. Il Lago Balaton si tinge ancora di tricolore grazie al sofferto bronzo dell'azzurra, analizzato attentamente al fotofinish per l'arrivo quasi contemporaneo alla piastra con la brasiliana Ana Marcela Cunha.

E dire che le medaglie potevano anche essere due: fino alle fasi finali dell'ultimo giro, infatti, la Bridi era molto vicina alla francese Aurelie Muller, poi medaglia d'oro, insieme all'altra italiana, Rachele Bruni che era terza. La Bruni poi subisce il sorpasso sia della brasiliana, sia dell'ecuadoriana Samantha Arevalo, che andrà a prendere anche la Bridi e la medaglia d'argento.

Il finale è sprint e concitatissimo e alla fine per fortuna la decisione dei giudici fa riempire un'altra casellina nel medagliere italiano.