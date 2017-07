Caeleb Dressel: arriva dalla Florida il nuovo fenomeno del nuoto statunitense

Un'aquila che parte dalla spalla, copre il braccio, e che si chiude sulla schiena con una bandiera a stelle e strisce stilizzata. In pratica una doppia evidente rappresentazione dello stemma degli Stati Uniti d'America. È l'enorme tatuaggio che avvolge il lato sinistro del corpo di Caeleb Dressel, uno dei personaggi più attesi ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Il simbolo degli States nel nuovo simbolo del nuoto statunitense. Un ragazzone biondo classe 1996, originario di Green Cove Spring, Florida, che è chiamato a 21 anni (età ideale per emergere nel nuoto) a raccogliere la pesantissima eredità lasciata vacante dal più grande nuotatore della storia, Michael Phelps, e dal suo grande rivale Ryan Lochte, entrambi assenti nella rassegna iridata ungherese. Con Lochte, tra l'altro, ha condiviso vari allenamenti in Florida con i Gators, squadra dell'Università della Florida con cui si allena anche il nostro talento Andrea Mitchell D'Arrigo (classe 1995).

Dressel UsaLaPresse

Convinto a nuotare dalla madre, prospetto di campione dal 2013

In un'intervista rilasciata a Vogue USA prima delle Olimpiadi di Rio, dove Dressel ha vinto due ori nelle staffette (4 per 100 stile libero assieme a Phelps, Held e Adrian e 4 per 100 misti), è emerso che Caeleb deve le sue fortune nel nuoto ai genitori e in particolare alla madre Christina, che lo ha convinto ad abbandonare le sue iniziali passioni (football americano e playground di basket) per dedicarsi a tempo pieno a questa discipina. E dopo qualche lampo giovanile, è nel 2013 che si sono apprese completamente le qualità di questo atleta formidabile, destinato ad essere uno dei re dello sprint. Ai campionati mondiali giovanili di nuoto a Dubai (dove al femmenile si è palesata al mondo la lituana Rūta Meilutytė), Dressel ha vinto sei medaglie, incluso l'oro nei 100 metri stile libero, nel quale ha fatto segnare il nuovo record del mondo juniores (48''97, battendo proprio il precedente primato di Phelps). Le attenzioni dei media statunitensi, quindi, si sono riversate su di lui e lo hanno accompagnato fino a Budapest, dove Caeleb arriva tra attese smisurate.

Stile libero e farfalla: può essere il re della velocità

Anche perchè, ai recenti Trials di luglio a Indianapolis, Dressel ne è uscito da autentico dominatore dello sprint (primo nei 50 e 100 farfalla, primo e secondo nei 50 e 100 stile), segnando tra l'altro un ottimo 21''53 (terza prestazione del 2017) nei 50 stile libero. Dopo che a febbraio il ventenne di Green Cove Springs aveva stampato 43''58 nei 100 metri farfalla e 40''00 nei 100 metri stile libero, entrambi nuovi record NCAA. 50 e 100 metri stile e 50 e 100 metri farfalla sono proprio le sue discipline preferite. Gare veloci, gare da sprinter puri, gare dove i suoi illustri predecessori statunitensi hanno scritto indimenticabili pagine di storia. Ora tocca a lui, al "Florida Boy", come lo soprannominano spesso oltre Oceano. Budapest sarà il primo vero appuntamento mondiale dove avrà il peso di un pronostico da rispettare. Se gestirà la tensione e confermerà le sue doti, potremmo davvero iniziare a parlare di nuova stella internazionale, di degno erede di quella leggenda chiamata Michael Phelps.