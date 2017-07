Federica Pellegrini: "Un po' addormentata, non pensavo di andare così forte"

" Anche se con un po' di fatica, nom mi aspettavo di andare così forte. Ho nuotato bene, la batteria di prima era stata molto tirata e ho cercato di stare al passo. I 200 stile sono una gara strana, mi ha aiutato avere di fianco una campionessa come Katinka Hosszu "

Così Federica Pellegrini commenta ai microfoni di RaiSport la sua qualificazione alle semifinali dei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest.

In vista delle semifinali e della finale, la campionessa olimpica di Pechino ha aggiunto: "Non mi sembra di aver visto grandi picchi di forma (nelle avversarie, ndr), spero di non sbagliarmi. Ora speriamo, andiamo avanti passo dopo passo. Oggi pomeriggio sarà già un'altra gara, domani vedremo. Io sono tranquilla, forse un po' addormentata ma va benissimo così".