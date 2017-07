Federica Pellegrini: "Lavorerò sui 100 sl ma non con l'obiettivo di vincere dei mondiali..."

Non c’è spazio per la delusione nella mente e nel cuore di Federica Pellegrini. Dopo il favoloso e leggendario oro nella finale dei 200 stile libero, la Divina non può perdere il sorriso per il mancato accesso nella finale dei 100 sl. Quella che d’ora in avanti sarà la gara principale della fuoriclasse veneta, che però da qui a Tokyo 2020 si allenerà con più tranquillità, senza fardelli od obiettivi snervanti da raggiungere…

" Ero contenta già stamattina, sono molto soddisfatta comunque anche perché sono consapevole di aver sparato tutte le cartucce che avevo, ieri nella finale dei 200 stile libero. I 100 sl saranno il mio futuro? Sì mi ci dedicherò però non avrò obiettivi pazzeschi, mi allenerò di più sui 100 ma non con l’ambizione di provare a vincere i mondiali "

