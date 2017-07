Federica Pellegrini: "Sono delusa per la situazione della staffetta"

Tutto pronto per l’appuntamento iridato: pochi giorni e scatteranno in quel di Budapest i Mondiali di nuoto. Ovviamente, la punta di diamante della spedizione azzurra al femminile sarà l’ormai veterana Federica Pellegrini, che si è raccontata in un’intervista a La Stampa. Subito una polemica sul progetto staffetta, andata nel dimenticatoio dopo la splendida medaglia iridata di Kazan 2015.

" Non so di chi è la colpa ma la situazione è da vedere. Nella 4×100 i ragazzi hanno un tecnico che coordina, sceglie, loro si trovano e lavorano insieme. Per noi il caos. Sono delusa, pensavo che la fame ci spingesse invece siamo rimaste un’onda anomala. "

Sulla carenza di eredi a livello femminile.

" Tra gli uomini c’è ricambio continuo, ma noi ragazze mi sa che abbiamo pagato il fisico. Di media le italiane sono piccole e si scontrano con rivali corazzate. "

A Budapest l’obiettivo è la medaglia.

" Mi aspetto che siano tutte lì e come avete visto la scorsa estate si gioca tutto sui centesimi. "

Su Tokyo 2020.

" Non sono una pazza che crede di vincere i 200 stile alle Olimpiadi a 32 anni, ma sarebbe la mia quinta volta ai Giochi e ci terrei. Magari ci vado da staffettista, magari poi decido di smettere, però non pensare ad un quadriennio intero nel mio sport non avrebbe senso. "