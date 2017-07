Gabriele Detti che spettacolo! E' il re degli 800 metri, argento per Wojdak, bronzo per Paltrinieri

Ci si aspettava il ruggito di Gregorio Paltrinieri ed invece la finale degli 800 metri dei mondiali consacra Gabriele Detti che con una strabiliante rimonta partendo dalla seconda corsia va a vincere un inatteso oro con il crono di 7’40”77 precedendo sul podio il polacco Wodjak e il gemello diverso, Gregorio Paltrinieri (terzo con il crono di 7’42”44).

Per il livornese, allenato dallo zio Stefano Morini, dopo il bronzo nei 400 sl di due giorni fa ecco arrivare un meraviglioso oro con tanto di record europeo e record italiano strappato a Greg Paltrinieri, che dopo essere stato in testa per 600 metri ha pagato lo sforzo dovendo accontentarsi di un terzo posto che comunque lo rende soddisfatto: "Sono contento di essere sul podio insieme a Gabriele, ha fatto un tempone, io sono andato in difficoltà alla fine". Letteralmente in estasi, invece il gemello Detti: "Non so davvero cosa dire, Sono belle sensazioni, sono più che felice".