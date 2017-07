Il borsino della 4a giornata: Paltrinieri e Pellegrini, ora si fa sul serio

Molto probabilmente è questa la giornata con le più alte aspettative di medaglia della pattuglia italiana a Budapest (Ungheria). Sono tre le finali nelle quali i nostri atleti saranno protagonisti nella rassegna iridata avendo chance per essere ai primi tre posti senza dimenticare la staffetta mista mista che potrebbe regalare ulteriori emozioni al Bel Paese.

200 stile libero donne

Le quattro vasche più amate dagli italiani potremmo definirle quelle che si appresta a vivere per l’ennesima volta in carriera. L’azzurra, quarto tempo nelle semifinali, andrà in cerca di una possibile medaglia ben conscia che atlete del calibro di Katie Ledecky, Emma McKeon e Veronika Popova, per fare alcuni nomi, potrebbero ostacolarne l’impresa, ovvero la settima medaglia iridata su questa distanza. Va da sè che questa gara per la veneta riveste un significato particolare perchè posteriore a Rio e la prima di un percorso che vuole portare l’italiana a Tokyo 2020 nonostante l’età, sportivamente parlando, piuttosto elevata, Conosciamo la voglia di lottare dell’azzurra, infatti, e l’evento magiaro potrebbe essere una prima tappa importante del quadriennio a Cinque Cerchi.

Possibilità di medaglia

Federica Pellegrini: 50%

800 stile libero uomini

Altra gara segnata da tempo sulla propria agenda è quella degli 800 stile libero maschili. 16 vasche che vivranno di un confronto a 3: Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri e Sun Yang. E’ riservato a questi tre il peso del favore del pronostico con Greg autore del miglior tempo nelle batterie mentre il cinese e toscano, marcandosi a vista, hanno ottenuto il quinto e sesto crono delle heat ma, quasi sicuramente, saranno loro ed il carpigiano i favoriti numeri uno per il successo finale. L’Italia si attende una magica doppia!

Possibilità medaglia

Gabriele Detti/Gregorio Paltrinieri: 95%

50 rana uomini

E veniamo all’unica vasca della rana nella quale Adam Peaty è entrato di diritto nel gotha del nuoto mondiale di tutti i tempi essendo stato il primo a nuotare in semifinale sotto i 26″ (25″95). Un incedere spaziale in acqua che ha destato stupore in tutti partecipanti e, nell’atto conclusivo, potrebbe essere ritoccato ancora una volta. Sulla scia di prestazioni, nel proprio piccolo, da sottolineare c’è Fabio Scozzoli. Il 26″96 gli ha permesso di entrare in finale e siglare il nuovo primato italiano. Un ottavo crono complessivo che ha estromesso l’altro azzurro Nicolò Martinenghi (nono tempo) rilanciando le quotazioni dell’emiliano che, in una finale così particolare, potrebbe riservare alcune sorprese.

Possibilità di medaglia

Fabio Scozzoli: 10%

Staffetta mista mista

In questa gara così particolare dove una coppia di uomini e donne si esibiranno nei quattro stili presenti rientra nel piano di promozione del nuoto secondo la Fina. Resta il fatto che l’Italia proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo anche se altre Nazionali come la Gran Bretagna e gli Usa appaiono superiori.

Possibilità di medaglia

Italia: 10%

giandomenico.tiseo@oasport.it