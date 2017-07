Il borsino della 6a giornata: Quadarella e la 4×200 maschile per un posto in finale

Tanta Italia in vasca per la terzultima giornata dei Mondiali 2017 di nuoto nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). Andiamo ad analizzare le possibilità degli azzurri di entrare in finale a partire dalle batterie in programma.

50 stile libero maschili

I segnali manifestati nelle precedenti gare non sono stati molto confortanti per Luca Dotto. Le prestazioni al di sotto dei suoi standard in staffetta e nella gara individuale dei 100 sl, non invitano all’ottimismo per le batterie dei 50 metri, specialità nella quale vinse l’argento iridato a Shanghai nel 2011 ma che l’atleta azzurro ha sempre apprezzato fino ad un certo punto. In più, aver nuotato in stagione su tempi distanti dagli avversari ( tutti attestati sui 21″), non depone in favore del velocista italiano. Pertanto, per lui, la conquista di un’eventuale finale appare assai complicata.

Possibilità finale

Luca Dotto: 10%

50 farfalla donne

Non sarà facile per Silvia Di Pietro raggiungere l’atto conclusivo dei 50 farfalla. Nella specialità comandata dall’implacabile Sara Sjoestroem, l’azzurra dovrà nuotare su tempi prossimi ai limiti nazionali se vorrà ambire ad un posto tra le migliori otto e dunque scendere sotto i 26″. Il 25″78 degli Europei di Berlino 2014 andrà rispolverato se si vorrà staccare il biglietto per la finale di domani.

Possibilità finale

Silvia Di Pietro: 15%

100 farfalla uomini

Anche nei 100 farfalla uomini il percorso si presenta in salita per gli azzurri Piero Codia e Giacomo Carini. Il livello agonistico della specialità è molto alto e sarà necessario per entrambi migliorare i “Season best” per centrare quantomeno la semifinale. Distanza che avrà, senza dubbio, tra i protagonisti Caeleb Dressel, intenzionato a bissare il successo dei 100 stile libero, vantando il best time nel ranking di 50″87. In più le presenze del campione olimpico Joseph Schooling (SIN), di Chad Le Clos, oro iridato nei 200 farfalla, del francese Mehdy Metella, bronzo nella gara regina, rendono il tutto decisamente complesso. Sarà necessario ottenere un riscontro sul 51″ basso per avere speranze di qualificazione alla finale. In questo senso, Codia, per maggiori attitudini in velocità, ha più chance di Carini.

Possibilità finale

Piero Codia: 20%

Giacomo Carini: 5%

200 dorso donne

Chance di qualificazione per la finale ridotte al minimo anche per Margherita Panziera. Il 2’10″87 (55° tempo dell’anno) nuotato al Sette Colli non è certo un buon viatico per sperare di centrare l’obiettivo. La dorsista azzurra, pur apparsa in buona condizione sui 100 dorso siglando i suoi migliori riscontri nella distanza, dovrà scendere decisamente per sperare, dovendo farei i conti con mostri sacri del calibro di Kathleen Baker, Emily Seebohm e Kylie Masse, già protagoniste nei 100 dorso, con quest’ultima primatista del mondo delle due vasche.

Possibilità finale

Margherita Panziera: 10%

4×200 stile libero uomini

Secondo i rumours della vigilia l’Italia dovrebbe schierare il suo quartetto migliore fin dalle batterie mattutine per essere tra le migliori otto. Filippo Megli, Luca Dotto, Filippo Magnini e Gabriele Detti dovrebbero essere gli atleti a rappresentare il Bel Paese in una specialità che in passato ci vide bronzo olimpico ai Giochi di Atene 2004. La situazione attuale è un po’ diversa e conquistare il pass per la finale non è di certo scontato. Tutti e quattro i frazionisti dovranno nuotare i loro migliori tempi per essere poi parte dello show pomeridiano.

Possibilità finale

Italia: 30%

800 stile libero donne

Simona Quadarella, dopo il podio fantastico dei 1500 stile libero (bronzo), torna in gara negli 800 metri e rispetto alle 30 vasche entrare in finale sarà già un obiettivo degno di menzione. A differenza del 1500, infatti, in questa specialità sono tante le atlete che, partendo da una base estremamente veloce, ben si esprimono nelle 16 vasche. La leggerezza della romana, di contro, non è esaltata in un contesto del genere. Tuttavia l’8’25″08 ottenuto a Riccione, negli Assoluti, ottava prestazione del 2017, è una riscontro che può dare fiducia

Possibilità di finale

Simona Quadarella: 50%

