Il borsino della 7a giornata: Quadarella sogna una medaglia negli 800, Paltrinieri e Detti nei 1500

Penultima giornata di gare nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) ed Italia che prova a giocarsi le sue ultime chance di entrata in finale e di medaglie nella vasca magiara. Andiamo ad analizzare nello specifico tutto quello che potrebbero fare gli azzurri nel day-7 iridato.

50 stile libero femminili (batterie ore 9.30)

Molto difficile per Silvia Di Pietro poter pensare di entrare nell’ultimo atto dell’unica vasca dello stile libero femminile. L’azzurra, condizionata da problemi fisici nel corso di tutta la stagione, dovrebbe abbassare considerevolmente il record italiano di 24″84 da lei stessa detenuto e siglato a Berlino 3 anni fa. Il contesto agonistico con atlete del calibro di Sarah Sjoestroem, Simone Manuel, Pernille Blume, Ranomi Kromowidjojo e Bronte Campbell non aiuterà di certo l’azzurra a trovare il suo spazio. Pertanto sarà già complesso per la romana raggiungere le semifinali.

Possibilità di finale

Silvia Di Pietro: 5%

50 dorso maschili (batterie ore 9.51)

Obiettivo finale difficile anche per Matteo Milli, autore fino a questo punto di un buon Mondiale suggellato dal primato personale nella doppia distanza. Ora, nei 50 metri le carte da giocarsi non sono molte a fronte di un campo partenti che vede buona parte degli interpreti della doppia distanza, altrettanto competitivi. E’ verosimile credere che l’entrata in semifinale sia il vero obiettivo di Milli.

Possibilità di finale

Matteo Milli: 10%

50 rana femminili (batterie ore 10.07)

Martina Carraro ed Arianna Castiglioni saranno le nostre due rappresentanti della velocità della rana. Per entrambe l’obiettivo della semifinale è alla portata mentre quello dell’atto conclusivo è distante. Una considerazione frutto del contesto agonistico che avrà, tra le protagoniste, nuotatrici del calibro di Ruta Meilutyte, Yuliya Efimova, Lilly King e Katie Meili e, viste le qualità in gioco, non è escluso che possa venir fuori il record del mondo della distanza. Di conseguenza per la due ragazze italiane la finale, sulla carta, è sbarrata.

Possibilità di finale

Martina Carraro/Arianna Castiglioni: 5%

4×100 stile libero mista (batterie ore 10.21)

Alessandro Miressi, Ivano Vendrame, Federica Pellegrini ed Erika Ferraioli saranno loro a comporre il quartetto della staffetta che proverà a staccare il biglietto per la finale. Un obiettivo che dipenderà anche dalle formazioni che le altre squadre decideranno di impiegare. In teoria, l’atto conclusivo dovrebbe essere un target alla portata. Discorso che in ottica medaglia cambia essendoci squadre come Usa, Russia, Giappone, Australia e Olanda superiori.

Possibilità di finale

Italia: 60%

Possibilità di medaglia

Italia: 30%

1500 stile libero maschili (batterie ore 10.44)

La gara delle gare per noi italiani quella che vedrà nelle batterie i nostri Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Quest’oggi si decideranno gli otto che parteciperanno all’atto finale di domani e le chance di rientrarvi sono decisamente molte essendo i due che, nell’annata, vantano i migliori tempi del lotto. Va da sé che la qualificazione dovrebbe essere una formalità per loro e la heat sarà funzionale ad un risparmio energetico necessario visti gli impegni passati.

Possibilità di finale

Gregorio Paltrinieri/Gabriele Detti: 99%

800 stile libero femminili (finale ore 18.55)

Di nuovo in vasca la nostra Simona Quadarella per questa finale delle 16 vasche. Il quinto tempo delle batterie promette bene in vista di una gara che, fatta eccezione per le prime due posizioni nettamente ad appannaggio di Katie Ledecky e Leah Smith, è equilibrata. Rispetto al 1500 stile libero le possibilità per conquistare il terzo gradino del podio appaiono più complesse trattandosi di una specialità più veloce nella quale la leggerezza di Simona potrebbe essere svantaggiata. Vedremo a partire dalle ore 18.55 cosa accadrà.

Possibilità di medaglia

Simona Quadarella: 30%

