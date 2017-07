Il borsino della prima giornata di gare in vasca: Gabriele Detti, la carta da medaglia

Il conto alla rovescia si è finalmente esaurito e da quest’oggi la Duna Arena di Budapest (Ungheria) si animerà per dare spazio agli “Squali” della piscina pronti ad azzannare gli avversari e conquistare il massimo possibile: la vittoria. Nella prima giornata un menù ricco di interesse per i colori azzurri: andiamo dunque a scoprire le chance degli atleti azzurri per la conquista delle finali del day-1 e le eventuali medaglie.

400 stile libero

La gara più attesa per il Bel Paese è la prima ad aprire il programma degli atti conclusivi nel pomeriggio magiaro. I fari saranno tutti puntati su di lui, Gabriele Detti, livornese doc, pronto a sfidare i fortissimi Sun Yang, Mack Horton e Park Tae-Hwan, per fare alcuni nomi, ed andare a caccia di conferme dopo la conquista del bronzo olimpico su questa distanza. Alla vigilia il livornese non si è voluto sbilanciare conscio però che per centrare l’obiettivo top3 servirà abbassare il 3’43″36, nuovo record italiano, stabilito a Riccione nel corso dei campionati assoluti. Un Detti, comunque, con il 2° crono dell’anno dietro solo al cinese Sun. Ci attende dunque una sfida appassionante fin dalle batterie del mattino in cui il nostro atleta nella finale, probabilmente, a più alti contenuti tecnici della rassegna ungherese vorrà dire la sua.

Percentuali di entrata in finale

Gabriele Detti: 80%

Percentuali di medaglia

Gabriele Detti: 50%

4×100 stile libero maschile

Luca Dotto, Alessandro Miressi, Ivano Vendrame e Filippo Magnini saranno loro gli alfieri che proveranno a guidare la nostra Nazionale alla conquista di una finale che sembra essere il massimo risultato possibile per una squadra in difficoltà rispetto ad un paio di stagioni fa. Pensare di replicare il bronzo di Kazan, nel 2015, è aspirazione che definire ambiziosa è poco. Va da sé che, guardandola realisticamente, il quartetto tricolore considera la qualificazione all’atto conclusivo come il traguardo più importante da tagliare darà il massimo.

Percentuali di entrata in finale

Italia: 60%

Percentuali di medaglia

Italia: 5%

4×100 stile libero femminile

Servirà Federica Pellegrini, fin dal mattino, per nutrire aspirazioni da finale alle azzurre. La campionessa di Spinea, Erika Ferraioli, Silvia Di Pietro e Giorgia Biondani avranno la responsabilità di guidare la selezione tricolore tra le migliori otto ma l’impresa non si presenta facile per un livello medio molto alto e forse una condizione non eccezionale delle italiane che, nel corso dell’annata, non hanno mai convinto più di tanto.

Possibilità di entrata in finale

Italia: 50%

Possibilità di medaglia

Italia: 5%

