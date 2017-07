Il borsino della seconda giornata: Simona Quadarella a caccia di Ledecky e Smith

Nessun atleta azzurro presente nelle finali della seconda giornata del Mondiale di Budapest 2017 di nuoto. Va da sé che le valutazioni che si possono fare riguardano l’entrata in una finale o in una semifinale.

100 dorso donne

Margherita Panziera sarà l’atelta azzurra impegnata in questa specialità. I 100 dorso non sono la sua distanza preferita, essendo l’azzurra più duecentista ed in grado di distribuire lo sforzo diversamente. Il traguardo vero dovrebbe essere l’entrata in una semifinale. Un target non semplice visto il livello piuttosto alto di questo stile con americane ed australiane pronte a dominare la scena, senza dimenticare la lady di ferro Katinka Hosszu.

Percentuali di qualificazione alla semifinale

Margherita Panziera: 40%

Percentuali di qualificazione alla finale

Margherita Panziera: 5%

100 dorso uomini

Matteo Milli è alla prima esperienza in una rassegna iridata in vasca lunga pertanto la sua ambizione vera consiste nel siglare un tempo sotto la barriera dei 54″. Come detto per la Panziera, il massimo obiettivo sembra essere la semifinale dal momento che la lista partenti è da far tremare i polsi

Percentuali di qualificazione alla semifinale

Matteo Milli: 30%

Percentuali di qualificazione alla finale

Matteo Milli 5%

100 rana donne

Nella distanza che vivrà del duello tra l’americana King e la russa Efimova, molto probabilmente, le nostre Martina Carraro ed Arianna Castiglioni sognano di poter essere parte di una finale. La Carraro, però, non è nelle migliori condizioni a causa di alcuni guai alle vie respiratorie, va da sé che non sarà facile per lei esprimere il suo 100%. Problematiche fisiche che spesso hanno attanagliato anche la Castiglioni motivata ad accedere al turno pomeridiano e da lì sparare tutte le cartucce a disposizione.

Percentuali di qualificazione alla semifinale

Martina Carraro: 50%; Arianna Castiglioni: 50%

Percentuali di qualificazione alla finale

Martina Carraro: 10%; Arianna Castiglioni: 10%

200 stile libero uomini

Una gara che farà divertire per la presenza di nuotatori del calibro di Sun Yang, vincitore dei 400 stile libero, del coreano Tae-Hwan Park e degli atleti stelle e strisce estremamente competitivi. A Filippo Megli spetta il ruolo dell’outsider. Sceso quest’anno su tempi dell’ordine dell’1’47” è probabile che l’italiano usi questa eliminatoria più per rompere il ghiaccio in vista della staffetta 4×200 sl, il suo vero obiettivo.

Percentuali di qualificazione alla semifinale

Filippo Megli 30%

Percentuali di qualificazione alla finale

Filippo Megli:5%

1500 stile libero donne

Nel programma odierno è senza dubbio la gara con le maggiori aspettative per i colori italiani. Simona Quadarella, detentrice del terzo tempo dell’anno nelle 30 vasche, vuol far sognare e regalarsi qualcosa di importante. Nella specialità dominata da Katie Ledecky e dall’altra americana Leah Smith, la romana può avere delle chance per ben figurare.

Percentuali di qualificazione alla finale

Simona Quadarella: 70%

