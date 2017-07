Il borsino di domenica 30 luglio: Paltrinieri e Detti cercano la doppietta

Siamo giunti all’ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Budapest (Ungheria) e l’Italia ha ancora delle possibilità per arricchire il proprio tesoretto di medaglie. Andiamo a scoprire quali sono le gare e quante chance hanno gli azzurri.

400 misti uomini (batterie ore 9.50)

Compito arduo quello che attende Federico Turrini. Il toscano, autore in stagione di 4’13″52 (13° tempo del’anno), non avrà vita facile e centrare la finale sarà già un obiettivo complicato. Un contesto agonistico molto livellato verso l’alto e che vedrà nuovamente tra i protagonisti atleti del calibro di Chase Kalisz, Kosuke Hagino, Daiya Seto e Max Litchfield. Ciò porta a pensare che per essere parte dell’atto conclusivo bisognerà migliorare sensibilmente il tempo del 2017. Relativamente alle chance di medaglia la strada appara chiaramente sbarrata.

Possibilità di finale:

Federico Turrini: 20%

Possibilità di medaglia:

Federico Turrini: 5%

4×100 mista donne (batterie ore 10.14)

Margheria Panziera, Arianna Castiglioni, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini comporranno il quartetto che andrà a caccia di una finale nella mista. Bisognerà spingere fin dal mattino per avere chance di qualificazione. La conquista di medaglie non sembra essere alla portata delle azzurre che, comunque, vorranno ottenere un riscontro cronometrico all’altezza di un Mondiale.

Possibilità di finale:

Italia: 30%

Possibilità di medaglia:

Italia: 10%

4×100 mista uomini (batterie ore 10.27)

Come per le ragazze, anche la squadra maschile della 4×100 mista italiana vuol giocarsi tutte le proprie carte per andare in finale dovendosela vedere contro gli squadroni degli Stati Uniti, della Russia e della Gran Bretagna. La compagine tricolore, dunque, dovrà esprimere il proprio 100% già nelle batterie e poi fare i conti. Il podio, sulla carta, è affare di altri.

Possibilità di finale:

Italia: 30%

Possibilità medaglia:

Italia: 5%

50 rana donne (finale ore 17.32)

Record italiano al mattino in 30″33 e pass per l’atto finale nel pomeriggio. Il sabato di Arianna Castiglioni è stato da incorniciare ed ora, nella finale dei 50 rana donne, niente da perdere per sparare tutte le cartucce. Il ruolo di favorite spetta ad altre atlete (Lilly King, Yulia Efimova e Ruta Meilutyte) pertanto la lombarda potrà concentrarsi esclusivamente sul suo tempo, magari cercando di scendere ulteriormente, ed entrare nella top5 della specialità.

Possibilità di medaglia

Arianna Castiglioni: 20%

1500 stile libero uomini (finale ore 18.38)

Eccoci all’appuntamento clou di questo day-8 di gare nelle acque magiare. La sfida delle 30 vasche che avrà per protagonisti i nostri Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti potrebbe regalare altre emozioni al Bel Paese in un Mondiale nel quale i grandi risultati non sono certo mancati. I “Gemelli diversi” puntano chiaramente al podio con Paltrinieri motivato a confermare il titolo di campione del mondo di Kazan, riscattando, se vogliamo, il bronzo degli 800 che proprio non è riuscito a mandare giù. Da par suo Detti, un po’ in riserva dopo le tante gare che ha affrontato (brillantemente), imposterà una gara d’attesa nella prima parte per poi venir fuori nell’ultima e portarsi a casa la sua terza medaglia in questa rassegna iridata. Non sarà semplice perchè i giovani Mykhailo Romanchuk e Wojciech Wojdak sono temibili, come l’argento delle 16 vasche del polacco ha dimostrato. Inoltre da non sottovalutare l’australiano Mack Horton che pur non avendo impressionato è sempre un avversario da tenere in considerazione.

Possibilità di medaglia:

Gregorio Paltrinieri: 70%

Possibilità di medaglia:

Gabriele Detti: 60%

