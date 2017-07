Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia di giovedì 20 luglio

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali di Budapest nella giornata odierna (giovedì 20 luglio).

Nuoto di fondo

Ore 10.00, 5 km team relay mixed

Per la prima volta protagonista in un Mondiale, la 4×1250 mista in acque libere vedrà l’Italia presentarsi con una formazione che racchiude esperienza e novità. Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Federico Vanelli e Mario Sanzullo vanno a costituire il quartetto che si giocherà le medaglie in una specialità particolare in cui uomini e donne si esibiranno in maniera alterna cercando di nuotare il più velocemente possibile nel proprio giro. Una sfida contro gli avversari ma soprattutto contro se stessi che gli Azzurri vogliono vincere centrando un podio non impossibile. Il ruolo di favoriti spetta a Francia ed Usa, annoveranti atleti del calibro di Aurelie Muller e Marc-Antoine Olivier, in casa transalpina, vittoriosi nella 10km femminile e nella 5km maschile (argento della Muller nella 5km e bronzo per Olivier nella 10km) e Ashley Twichell (oro nella 5km femminile) e Jordan Wilimovsky (argento nella 10km) sul versante statunitense. Ci attende una gara molto interessante a partire dalle ore 10.00

Percentuali di medaglia: Italia 40%

Nuoto sincronizzato

Ore 11, Duo libero

Linda Cerruti e Costanza Ferro, dopo i brillanti risultati nel tecnico, vogliono replicare anche nella routine libera. Seste al termine dei preliminari con 90.7000, le due savonesi vogliono avvicinarsi alla Spagna, distanza solo 6 decimi di punto, nella fase di qualificazione, ed entrare di diritto nella top5. Per quanto concerne il discorso medaglie Russia e Cina sembrano aver già prenotato i primi due posti mentre per il terzo gradino del podio Ucraina e Giappone sono in piena lotta.

Percentuali di medaglia: Linda Cerruti/Costanza Ferro 5%

Giandomenico Tiseo