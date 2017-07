Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia: Grimaldi e Ruffini i più attesi

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali di Budapest in questo venerdì 21 luglio

NUOTO DI FONDO

Ore 8.30, 25 km maschile

Pur non essendo una gara olimpica, si tratta forse della distanza preferita per gli azzurri. Simone Ruffini nel 2015 conquistò il titolo iridato a Kazan ed oggi tenterà il bis. In quella stessa gara Matteo Furlan, presente anche oggi, colse uno splendido bronzo. Gli azzurri dovranno fare i conti in particolare con i francesi Fontaine e Reymond, con il russo Drattcev e l’ungherese Gergely Gyurta, proveniente dal nuoto in piscina.

Percentuali di medaglia

Simone Ruffini: 50%

Matteo Furlan: 40%

NUOTO DI FONDO

8.45, 25 km femminile

Da ormai qualche anno Martina Grimaldi si è diventata una specialista della 25 km. In questa distanza vanta l’oro mondiale 2013 ed i titoli europei del 2014 e 2016. Non sarà facile, tuttavia, per l’emiliana avere la meglio della francese Aurelie Muller e dell’olandese Sharon van Rouwendaal, anche se la portacolori del Bel Paese arriva a questa gara più fresca rispetto alle avversarie che hanno già preso parte alla 5 ed alla 10 km (la Muller anche alla staffetta mista, vinta con la Francia). In gara anche Arianna Bridi, alla seconda 25 km della carriera: lo scorso anno fu quarta agli Europei.

Percentuali di medaglia

Martina Grimaldi: 60%

Arianna Bridi: 25%

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 11.00, Finale programma libero

Con l’oro prenotato dalla solita Russia, l’Italia andrà a caccia di un quinto posto che sarebbe assolutamente lusinghiero.

Percentuali di medaglia

Italia: 1%