Italia, ancora sorrisi dal fondo: la staffetta 5 km mista è di bronzo

L'Italia è medaglia di bronzo nella 5 chilometri di fondo a squadre mista, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. Nelle acque del lago Balaton, il quartetto azzurro, composto in sequenza da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Federico Vanelli e Mario Sanzullo, ha chiuso al terzo posto dietro alla Francia, oro in 54'05"90, e Stati Uniti, argento (+12"20); di 25"10 il ritardo italiano. Si Tratta della terza medaglia per la squadra azzurra nel fondo.

Si tratta della terza medaglia nel fondo in acque libere per l'Italia, che aveva già conquistato un argento proprio con Mario Sanzullo nella 5 km uomini e un bronzo con Arianna Bridi nella 25 km donne.