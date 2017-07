Malagò: "Pellegrini la migliore di sempre. Ritiro? Forse temporaneo..."

“La Pellegrini miglior sportiva italiana di sempre? E' un pensiero assolutamente personale, è impossibile fare classifiche e confrontare sport individuali con sport di squadra, anche in momenti storici diversi. Ci sono atleti impressionanti che fanno parte di altre epoche, se ti limiti a contare le medaglie allora dici Vezzali, ma se si considera l'universalità delle discipline il nuoto lo si pratica in tutti i paesi del mondo e in questo senso l'atletica, il nuoto e il tennis sono più popolari. Quello che è accaduto ieri quindi consacra Federica come secondo me la più grande di tutti i tempi”.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato della grande impresa compiuta da Federica Pellegrini ai Mondiali del nuoto di Budapest, dove l'azzurra ha vinto l'oro nei 200, e ha svelato anche qualche particolare in più sul suo futuro. “Cosa mi ha detto Federica sul podio? Sono arrivato ieri mattina a Budapest vedendo che c'erano i 200 e gli 800, e sono andato alla splendida piscina di Budapest sapendo che l'obiettivo della Pellegrini era quello di arrivare seconda, perchè Katie Ledecky non aveva mai perso una gara individuale da quando fa nuoto: sembrava talmente automatico che vincesse, e invece è successo quello che è successo", ha spiegato il numero uno dello sport italiano ai microfoni di Radio Sportiva. "A quel punto il presidente della Federazione mondiale, che doveva premiare Federica, è venuto da me e mi ha detto che sarebbe stato felice che l'avessi premiata io".

Video - Federica Pellegrini riceve la medaglia d'Oro e poi si gode l'Inno di Mameli 01:31

"In quei momenti - ha proseguito - il mio ufficio stampa mi ha riferito che Federica alla Rai aveva detto che avrebbe smesso, io non ci credevo e allora mentre l'abbracciavo sul podio gliel'ho chiesto. Le ho detto, 'ma sei matta', e lei nelle interviste successive si è corretta...".

"Federica ha 29 anni, fare altri tre anni con questa vita da asceta fino a Tokyo sarebbe duro, lo faceva perché pensava a un traguardo che però a questo punto ha già raggiunto", ha aggiunto Malagò. "Adesso potrebbe prendersi un paio di anni sabbatici dai 200 stile libero, magari dilettandosi in altre specialità, ma mi ha ribadito che non si ritira: al momento stacca la spina dai 200, anche perché in questo momento ha tutto da perdere e nulla da guadagnare, ma non escludo che poi possa tornare a nuotarli”, ha concluso il presidente del Coni.