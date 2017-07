Martinenghi, Quadarella, Vendrame, i nomi nuovi del nuoto azzurro a Budapest 2017

Non solo i soliti noti. Accanto ai nomi più blasonati come Paltrinieri, Pellegrini e Detti l’italinuoto schiera a Budapest una serie di elementi nuovi che possono far ben sperare in ottica di un ricambio generazionale ormai già in corso d’opera. Dai probabili finalisti (e forse anche qualcosa in più) a chi come obiettivo principale ha quello di fare esperienza in un contesto di primissimo piano, il panorama delle nostre nuove leve è quanto mai variegato.

Martinenghi, il giovane talento della rana sfida Adam Peaty

Un primo approfondimento lo merita il ranista Nicolò Martinenghi, classe 1999, da un paio d’anni a questa parte impegnato a macinare record italiani e internazionali. A Budapest si presenta ai blocchi di partenza fresco del primato mondiale dei 100 rana ottenuto agli europei Junior di Netanya il 2 luglio scorso, che va a bissare quello dei 50 nuotato ai campionati italiani assoluti in primavera. Numeri quanto mai esaltanti anche se una rapida consultazione del ranking FINA ci si accorge che il distacco dall’uomo da battere della rana, il britannico Adam Peaty, c’è e si quantifica in 1 secondo e 32 nei 100, 49 centesimi nei 50.

Martinenghi, più giovane di Peaty di ben 5 anni, ha però dalla sua parte diversi fattori quali, nel breve termine, la minor pressione (Peaty si trova in quella fase di carriera in cui si è in un certo senso costretti a vincere), sul lungo periodo la maggior possibilità di crescere. Se è vero infatti che, cronometro alla mano, la punta della nazionale britannica è ancora superiore all’azzurro, è altrettanto vero che se una macchina del tempo permettesse a Martinenghi di gareggiare con il diciottenne Peaty non ci sarebbe storia.