Matteo Furlan argento nella 25 km di fondo, solo quarto Ruffini

Una gara tirata, lunga, tesa. Con un finale emozionante. Matteo Furlan riesce a conquistare la medaglia d'argento mondiale (era stato bronzo a Kazan 2015) a Budapest nella 25 km maschile di fondo. Quarto l'altro italiano Simone Ruffini, che in questa categoria a Kazan due anni fa era stato d'oro. Ha prevalso, nel tiratissimo finale, il francese Axel Reymond (5 ore, 2 minuti e 46 secondi), che ha preceduto per 60 centesimi il nostro Furlan e di 3 secondi il russo Drattcev, che ha guadagnato la medaglia di bronzo.

Una gara iniziata con un ritmo molto basso, vista la lunga distanza, con gli azzurri a fare la spola tra la testa e la pancia del gruppo. Ruffini sembrava averne più di tutti negli ultimi due chilometri e invece è crollato nel finale. Un altro comunque segnale importante dalla nostra squadra maschile, sempre competitiva ad altissimi livelli in questa specialità.