Il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia di mercoledì 19 luglio.

Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali di Budapest nella giornata odierna (mercoledì 19 luglio).

NUOTO DI FONDO

Ore 10.00, 5 km femminile

Doppia novità in casa Italia nella distanza più breve delle acque libere: nel Lago Balaton saranno presenti Martina Rita Caramignoli e Giulia Gabbrielleschi. La prima, classe ’91, ha gareggiato per tantissimi anni in vasca e ha deciso quest’anno di confrontarsi nel fondo: l’atleta di Stefano Morini va a caccia di un risultato importante e si è ben preparata all’appuntamento. Ben più giovane la seconda azzurra (appena 20enne): due top-10 in tappe di Coppa del Mondo (sulla 10 chilometri) in stagione e un eccellente quinta piazza negli Europei dello scorso anno ad Hoorn come biglietto da visita. Bisognerà comunque confrontarsi contro la favoritissima transalpina Muller e la forte brasiliana Cunha: non sarà facile puntare al podio.

Percentuali di medaglia

Rita Caramignoli: 15%

Giulia Gabbrielleschi: 20%

NUOTO SINCRONIZZATO

Ore 11, Solo libero

Sesta piazza per Linda Cerruti nei preliminari del solo. Obiettivo confermare questa posizione, magari provare a migliorare il punteggio (superando dunque la soglia dei 90 punti) e provare a sognare qualche scalpo importante che vorrebbe dire top-5 (la canadese Simoneau non è lontanissima). Il podio sembra già scritto: Russia-Spagna-Ucraina sono irraggiungibili.

Percentuali di medaglia

Linda Cerruti 1%

