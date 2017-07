Nuoto, Mondiali Budapest 2017 – Federica Pellegrini: “Dispiace ma ce lo aspettavamo”

Delusione contenuta in casa Italia per l’unica eliminazione dolorosa della prima mattinata dei Mondiali 2017 a Budapest, quella della staffetta 4×100 stile libero donne, che ha fallito l’obiettivo finale, raggiunto lo scorso anno a Rio.

A spiegare l’uscita di scena inattesa è stata Federica Pellegrini, che non ha impressionato nella sua frazione, l’ultima, quando ha preso il testimone ideale da Biondani con pochissime possibilità di centrare l’ingresso in finale. “Mi spiace perché speravo di nuotare anche oggi pomeriggio prima dei 200 – afferma la nuotatrice veneta – alcune mie compagne sono uscite dagli Assoluti con degli acciacchi, quindi sapevamo di non essere troppo in forma e non ci siamo fatte alcuna aspettativa”

Pellegrini parla della sua prestazione.

" A livello individuale sono abbastanza soddisfatta per l’efficacia della bracciata, anche se è difficile nuotare e dare giudizi quando si parte così dietro e rimontare è quasi impossibile. "

Federica Pellegrini torna a Budapest dove non ha mai raccolto grandissimi successi, se non un oro Europeo nel 2010. “E’ tutto diverso – conclude – a partire chiaramente dalla piscina. Solo l’albergo è rimasto lo stesso ma sono in una camera completamente rinnovata e non sembra neppure di essere a Budapest, che forse è meglio per me“.