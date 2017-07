Nuoto sincro, Mondiali: Cerruti-Ferro seste nel doppio libero

Budapest (Ungheria), 20 lug. (LaPresse) - Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno chiuso al sesto posto nel doppio libero ai Mondiali di nuoto sincronizzato in svolgimento a Budapest, al Varosliget Park. La coppia azzurra ha completato il proprio esercizio chiudendo con 90.5667 punti, confermando la posizione della routine e ottenendo nello specifico 27.2000 punti per l'esecuzione, 36.2667 per l'impressione artistica, 27.1000 per la difficoltà delle figure. La musica delle azzurre è il 'Divenire' di Ludovico Einaudi, la coreografia è curata da Gana Maximova. La medaglia d'oro è andata alla russe Svetlana Kolesnichenko e Alexandra Patskevic con 97.0000, seguite sul podio dalle cinesi Jiang TingTing e Jiang Wenwen con 95.3000 e dalle ucraine Anna Voloshyna e Yelyzeveta Yakhno con 93.2667.