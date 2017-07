Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, dopo Rio 2016 la nuova sfida dei Gemelli Diversi

Sono stati i due grandi protagonisti dei Giochi di Rio, con la doppietta nei 1500 stile (oro e bronzo) e il terzo posto di Gabriele Detti nei 400, ora Gregorio Paltrinieri e il suo compagno di allenamenti si presentano a Budapest con obiettivi se possibile ancora più alti rispetto a quelle della scorsa estate. Cosa c’è di diverso? Molti fattori, a cominciare dal differente programma gare dei Mondiali rispetto alla rassegna a cinque cerchi.

La conferma di Detti sulla media distanza in attesa di quelle lunghe

Il programma di gare di Gabriele Detti è già iniziato: quattrocentista che, in ottica staffetta, si adatta molto bene anche ai 200, il livornese si è già distinto in vasca al primo giorno di gare di Budapest ribadendo il bronzo già conquistato in Brasile proprio nei 400 sl, in un podio con gli stessi componenti della gara carioca, ma con i primi due gradini invertiti (Sun Yang oro, Mack Horton argento). L'argento, dopo una rimonta incredibile nel rush finale, era alla portata dell'azzurro, ma alla fine va bene così ed è contento lui stesso per una gara difficilissima da vincere.

Video - Gabriele Detti è medaglia di bronzo nei 400 sl: oro per l'alieno Sun Yang 00:39

800 stile libero con prospettiva Tokyo 2020

Quella degli 800 stile libero è quindi la distanza che rappresenta il miglior punto di incontro fra le caratteristiche dei due alfieri del nuoto azzurro: da un lato la resistenza di Paltrinieri, specialista dei 1500, dall’altra la velocità prolungata di Detti. Fino a ora non sono stati distanza olimpica, almeno per i maschi, ma da Tokyo 2020 le cose saranno diverse e questo probabilmente porterà più atleti a cimentarsi in questa prova. Se anche così fosse, il ranking mondiale ad oggi ci dice che quelli da battere sarebbero comunque i nostri azzurri, con Detti che vanta il miglior crono stagionale e Paltrinieri subito alle sue spalle.

Ranking mondiale 800 stile libero in vasca lunga, 2017

1 - Gabriele Detti (ITA) 7.41.64 2 - Gregorio Paltrinieri (ITA) 7.47.27 3 - Sun Yang (CHN) 7.48.23 4 - Henrik Christiannsen (NOR) 7.49.40 5 - Wojciek Wodjiak (POL) 7.50.18

Inverno australiano per Paltrinieri

Un anno fa ad oggi Gregorio Paltrinieri si preparava alla sua sfida più grande, la finale olimpica che gli avrebbe regalato la sola medaglia d'oro che gli mancava nei 1500 stile libero. Oggi, a dodici mesi di distanza, la sfida è quella di mantenere alta la concentrazione e non sentirsi troppo appagato, cercando magari nuovi stimoli. È per questo motivo che, tra un paio di mesi, Paltrinieri partirà per l’Australia dove si allenerà con l’amico-rivale Mack Horton, salutando così, per una parte della prossima stagione, il fidato compagno di allenamenti Detti, che invece rimarrà a Ostia sotto la guida dell’allenatore-zio Stefano Morini.

" Farò un mese a settembre e poi altri due a inizio 2018. A Melbourne ho tanti amici a cominciare da Mack Horton (Gregorio Paltrinieri) "

Greg e le acque libere: obiettivo Tokyo

In attesa della partenza per l’altro capo del mondo, nella stagione in corso Paltrinieri ha esordito in una gara ufficiale di nuoto in acque libere, classificandosi quarto nella 10 km della tappa di Coppa LEN a Eilat, in Israele. L’azzurro non ha mai nascosto l’intenzione di provare a qualificarsi per la 10 km olimpica nel 2020, ma da qui a vederlo inserito nella Nazionale di fondo potrebbe passare ancora un po' di tempo. Sarà forse rimasto deluso chi pensava di vedere il carpigiano in gara nelle acque del lago Balaton la scorsa settimana, ma a ben pensarci sarebbe stato più strano il contrario. Nelle rassegne mondiali le gare di fondo sono prima delle competizioni in piscina (al contrario delle Olimpiadi in cui si svolgono nella seconda settimana) e una gara come la 10 km potrebbe, soprattutto se non preparata alla perfezione, compromettere un più certo risultato in vasca. D’altro canto la nazionale italiana di fondo, che non a caso ha vinto la classifica a squadre del mondiale in corso, è ben fornita di atleti di altissimo livello, per cui non è così scontato che, in una situazione diversa come quella dell’open water, anche un fenomeno come Paltrinieri riesca facilmente a conquistarsi il posto.

" Punto alla 10 km ai Giochi di Tokyo, cambiare i propri interessi di tanto in tanto è fondamentale. "

Avversari vecchi e nuovi

Per quanto tutti continuino a fare il nome di Sun Yang come principale e più temuto avversario di Paltrinieri, una breve occhiata ai crono degli ultimi anni e della stagione in corso ci mostrano un cinese ormai non più competitivo come un tempo nei 1500 e maggiormente votato, invece, agli 800 e ai 400, così come dimostrato, tra l'altro, dalla vittoria proprio in questa disciplina. Facendo la dovuta premessa, per cui atleti di questo calibro non sono mai da sottovalutare, nella massima distanza delle gare in piscina il pericolo maggiore per i nostri due atleti sembra rappresentato proprio da Horton, atleta in piena crescita, di due anni più giovane rispetto a Paltrinieri e Detti. Ma come sempre sarà la vasca a dare il suo verdetto: a Rio, per esempio, nessuno si sarebbe aspettato che Sun Yang non si presentasse in camera di chiamata per i 1500 sl, eppure è accaduto... Quindi non ci resta che aspettare: per gli 800 le batterie saranno martedì mattina e l'eventuale finale nella parte finale della sessione pomeridiana di mercoledì; le eliminatorie del 1500 sl, invece, saranno nella mattinata di sabato e la finale sarà la terzultima gara della rassegna, domenica nel tardo pomeriggio. come sempre potrete seguire tutte le gare in diretta su Eurosport e in streaming su Eurosport Player.

Video - Giorno 1, gli highlights delle batterie: Detti fatica nei 400 sl, bene la 4x100 sl uomini 03:03

