Paltrinieri ruggisce nei 1500: splendido oro davanti a Romanchuk, Detti giù dal podio

La mezza delusione degli 800 è stata ampiamente riscattata. Gregorio Paltrinieri chiude i Mondiali di Budapest confermando l’oro olimpico nei 1500 stile, una finale letteralmente stritolata dal classe ’94, capace di nuotare per gran parte della gara sotto il record del mondo stabilito da Sun Yang a Londra 2012.

Alla fine, è oro con un 14’35’’85 di pura costanza, dote indispensabile per staccare il sorprendente Mykhailo Romanchuk. L’ucraino è d’argento (14’37’’14), protagonista assoluto in una finale vissuta testa a testa con Paltrinieri.

Si deve accontentare della quarta piazza Gabriele Detti. L’oro negli 800 ha chiuso in crescendo, ma non è mai stato davvero della partita per salire sul podio, lì dove invece finisce l’australiano Mack Horton (14’47’’70 per lui, 14’52’’07 per l’italiano).

Una finale più difficile del previso

" Me la sono guadagnata. Sono contento, perché è stata una gara difficile. Più del previsto. Ho quasi vinto allo sprint, sembra una barzelletta ma non è così. Ci sono tanti avversari che mi stimolano e che mi spingono a fare sempre meglio. Nello sport a volte vinci e a volte perdi. Certo non ero contento per come ho gerstito gli 800. Ho cercato di nuotare bene dall'inizio, non ce l'ho fatta a scrollarmi di dosso l'avversario ma alla fine ho vinto. L’esultanza finale? Avevo solo voglia di gridare. - Gregorio Paltrinieri "