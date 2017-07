Paltrinieri: "Sto già pensando a Tokyo". E, adesso, si cimenta con la traversata dell'Elba

Gregorio Paltrinieri non si ferma e, dopo essersi confermato Campione del Mondo sui 1500m, si cimenterà con l’avventura in acque libere. Il nuoto di fondo diventerà la prossima sfida del carpigiano che affronterà questa prova già alle Universiadi, in programma a Cina Taipei a fine agosto. Prima di quella gara ufficiale, però, il campione olimpico collauderà il suo stato di forma domenica 6 agosto impegnandosi nell’attraversata da Piombino all’Isola d’Elba.

L’evento, organizzato da Bridgestone, prevede la presenza di Greg affiancato da altri 50 nuotatori in una staffetta di 10km. La partenza è prevista alle ore 15.00 da Piazza Giovanni Bovio a Piombino (Livorno), l’arrivo attorno alle ore 17.30 presso la splendida Spiaggia del Cavo.

" Sono molto contento di aver vinto i 1500, la gara cui tenevo di più. E' stata una bella gara, difficile ma mi sono divertito. Dopo gli 800 che non mi avevano lasciato felicissimo ho avuto qualche dubbio e qualche paura in più. Nei 1500 già in batteria non mi ero sentito benissimo, in più avevo visto Romanchuk andare molto forte. Sono sempre gare difficili quelle, però poi in finale sono riuscito a fare il mio, il tempo è stato buono e in più ho vinto, era l'unica cosa che contava. Sono quattro anni che non perdo i 1500, quindi sono veramente contento. L'Olimpiade di Tokyo? Ci sto già pensando, non è così lontana. - Gregorio Paltrinieri al rientro "