Paltrinieri: “Sto scalpitando, non vedo l’ora di questa finale", Detti: "Sono un po' stanco"

Non c’era da stupirsi dopo il risultato degli 800 stile libero (bronzo). Gregorio Paltrinieri vuol prendersi una “rivincita” e far suoi i 1500 stile libero per far capire a tutti che è sempre lui il più forte. Il secondo tempo di oggi di 14’44″31 a 2 decimi dal sorprendete ucraino Mykhailo Romanchuk non scuote più di tanto il campione olimpico, conscio però della forza di un avversario che l’anno scorso si è allenato al Centro Federale di Ostia con lui e tutto il gruppo di Stefano Morini.

" Sto scalpitando perché non credo che l’800 sl rispecchi il mio reale valore. In quella gara pretendevo molto di più da me stesso. Sono un po’ deluso ma non si può neanche screditare una medaglia mondiale. Ora, testa bassa e si va in vasca per vincere anche se non sarà facile. Sarà una gara complicata. Ho fatto la batteria che dovevo fare sul ritmo senza forzare più di tanto. Romanchuk è uno forte e sicuramente darà battaglia. Lui nuota molto bene e l’anno scorso si è allenato con noi "

Manifesta un po’ di stanchezza e non la nega Gabriele Detti, terzo al termine della batteria con il crono di 14’50″10: “Ho fatto più fatica di quello che pensavo. Sono un po’ stanco, abbiamo comunqu un giorno e mezzo di riposo per cui vediamo domani…“, le poche parole del livornese, fino ad ora, protagonista assoluto della rassegna mondiale italiana con un oro negli 800 stile libero ed un bronzo nei 400.