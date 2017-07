Pellegrini, in gara a caccia di una medaglia e dell'ennesimo posto nella storia

Non tutti sanno che... La carriera di Federica Pellegrini è stata costellata di record, ma la finale di Budapest le potrebbe permettere di raggiungerne uno che la renderebbe un’atleta assolutamente unica al mondo. Giunta alla sua settima finale mondiale in altrettante edizioni, Federica può vantare il fatto di essere salita sul podio dei 200 stile in ognuna delle rassegne iridate a cui ha partecipato.

Video - Federica Pellegrini vince anche la sua semifinale: ha il 4° tempo totale 02:05

A partire da Montreal 2005, dove fu argento un anno dopo il secondo posto alle Olimpiadi di Atene 2004 che la rese nota al grande pubblico, passando per il bronzo di Melbourne 2007, quando a trionfare fu la sua prima grande rivale, la francese Laure Manaudou. Poi il quadriennio d’oro, iniziato con la vittoria a cinque cerchi di Pechino e, in ottica mondiali, con il trionfo nella rassegna casalinga di Roma 2009 per poi finire con la vittoria a Shanghai 2011, sotto la guida di Philippe Lucas. A Barcellona 2013 era tutta un’altra storia, con la Pellegrini che arrivava da un anno sabbatico in cui si era dedicata principalmente al dorso e con poche aspettative sulle spalle. In quel caso solo la stella del momento, la statunitense Melissa Franklin, riesce a piegare la veneta, che sale sul secondo gradino del podio. Medaglia numero 5. E si arriva a Kazan 2015, dove puntualmente arriva il podio. Ancora argento, questa volta alle spalle di Katie Ledecky, ormai la stella indiscussa dello stile libero femminile.

Video - Federica Pellegrini c'è! Vittoria in batteria e miglior crono nei 200m stile libero 00:58

Per Fede però è la sesta volta a medaglia, dieci anni sulla cresta dell’onda. Come lei, fino a quel momento, nel mondo e nella storia, solo Ryan Lochte nei 200 misti, con la sola differenza che, vista la bravata di Rio e la conseguente squalifica, l’americano non è ai blocchi di partenza a Budapest. Ora, quindi, la Pellegrini è sola a rincorrere quel traguardo, sette podi di fila nella stessa gara in altrettanti mondiali, un traguardo specchio di una longevità incredibile, di una costanza rara anche per un’atleta di alto livello, un traguardo che, una volta in più, la renderebbe un’atleta unica nella storia del nuoto.