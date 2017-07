Prima medaglia per l'Italia: Mario Sanzullo argento nei 5 km in acque libere

L'Italia raccoglie già al primo giorno di assegnazione delle medaglie un podio: Mario Sanzullo è argento nella 5 km in acque libere.

Il nuotatore campano resta alle spalle del francese Marc-Antoine Olivier di 30" e si tiene dietro per addirittura 10" il britannico Timothy Shuttlewort.

Per il ventiquattrenne di Massa di Somma (provincia di Napoli) - allenato da Emanuele Sacchi e tesserato per Fiamme Oro e Canottieri Napoli - si tratta della prima medaglia internazionale della carriera, dopo l'ottavo posto iridato Kazan del 2015 e il sesto agli Europei di Hoorn 2016. L'Italia mette al collo la seconda medaglia mondiale consecutiva sulla distanza, dopo il bronzo di Matteo Furlan in Russia due anni fa.

Bene anche l'altro italiano in gara, Andrea Manzi: è sesto, quindi piazziamo due italiani nei primi dieci.

Ecco le dichiarazioni di Sanzullo alla Gazzetta dello Sport: