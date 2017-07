Una nuova sfida per l’araba fenice Federica Pellegrini, a caccia della decima medaglia d'oro

E’ passato quasi un anno da quella finale olimpica dei 200 stile libero femminili e quel quarto posto Federica Pellegrini ancora fatica a digerirlo. Un’annata perfetta quella del 2016, con tempi ottimi ed il podio delle quattro vasche alla portata ed invece una medaglia di legno tanto amara. E’ da quell’atto conclusivo deludente che la “Divina” del nuoto italiano è ripartita.

I detrattori, dopo la controprestazione a Cinque Cerchi, hanno ricevuto un assist al bacio per la tesi: “Sindrome olimpica = non campionessa”. E forse anche per zittire le critiche piovutele addosso che il 2017 vuol essere l’anno della nuova sfida, per arrivare a Tokyo nel 2020 e chiudere una carriera densa di emozioni. I Mondiali di Windsor, con quell’oro nei 200 sl in vasca corta, il primo della sua carriera, le hanno ridato fiducia per insistere e puntare alla prossima tappa dei Mondiali di Budapest nella piscina da 50 metri.

L’1’55″94 degli Assoluti di Riccione non è stato esaltante ma forse Federica, a differenza dell’anno scorso, più che stupire prima dell’evento clou, vuol riservarsi il colpo migliore quando conta maggiormente. Del resto, come da lei stesso ammesso, il cambio di preparazione con l’altura fino a pochi giorni prima della rassegna iridata, è un rischio che Federica ed il suo allenatore Matteo Giunta vogliono prendersi per massimizzare le prestazioni ed essere al 100% della forma.

L’1’54″55 (miglior tempo mai nuotato in tessuto) nuotato l’anno scorso, scendendo dalla montagna, al Trofeo Settecolli dimostra che la scelta può avere una logica ma il corpo umano non è una macchina e le reazioni non sono tutte prevedibili. Solo la vasca magiara ci saprà dire se la decisione sarà giusta o sbagliata. Di sicuro, se la campionessa di Spinea sarà al top della sua condizione, le possibilità della decima medaglia mondiale potranno essere concrete nei suoi amati 200 sl.