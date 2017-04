Le cinque verità che ci hanno lasciato i Mondiali di Windsor

Grazie e arrivederci al Canada, ora la testa va diritta all'appuntamento più importante della stagione, i campionati Mondiali in vasca lunga di Budapest, a luglio. Prima, però, di proiettarci in avanti nel tempo, tiriamo le somme di quella che è stata questa rassegna iridata post olimpica e vediamo quali certezze ha lasciato al nuoto italiano e internazionale.

1 - La carriera di Federica Pellegrini non è terminata

Il titolo mondiale in vasca corta era l’unico tassello che mancava per completare il puzzle della sua ormai indescrivibile carriera e a 28 anni Federica Pellegrini è riuscita a ottenere anche quello. Ora, finalmente, può dire di aver vinto veramente tutto in quei 200 stile di cui è stata e rimane una delle più grandi interpreti di sempre. Certo, Ledecky e Sjostroem non erano in vasca, ma ciò non toglie che la gara canadese ha dimostrato, tempi alla mano, che la carriera di Federica Pellegrini è tutt’altro che terminata. Tra i suoi mille record pochi lo ricordano, ma un podio ai Mondiali in lunga di Budapest renderebbe la Pellegrini l’unica nuotatrice al mondo di sempre ad aver preso medaglia nella stessa gara, in una rassegna iridata, per sette edizioni consecutive. Appuntamento con la storia.

Video - Federica Pellegrini eterna! Oro storico ai Mondiali in vasca corta 02:27

2 - Nonostante l'argento Paltrinieri è sempre più top swimmer

È arrivato “solo” secondo nei 1500 e tutti sono rimasti un po' delusi, come se vincere un argento mondiale, a una manciata di mesi dal titolo olimpico e con la testa ancora un po’ in vacanza, fosse un risultato da buttare via. La realtà è invece un’altra, cioè che Paltrinieri è ormai così padrone della distanza da riuscire ad arrivare a risultato anche quando la forma fisica non c’è.

Video - Gregorio Paltrinieri argento mondiale nei 1500 00:52

3 - Le date dei Mondiali in corta andrebbero cambiate

Ogni volta è la stessa storia e forse sarebbe il momento che gli organizzatori della FINA iniziassero a farsi qualche domanda. I Mondiali in vasca corta nell’edizione post olimpica vengono perennemente snobbati da almeno la metà dei big del nuoto mondiale, che dopo la conclusione del quadriennio olimpico e prima di iniziare la preparazione in vista dell’Olimpiade successiva si prendono qualche mese di meritato riposo. Da un lato è una bella occasione per i giovani, che hanno la possibilità di mettersi in luce in una manifestazione che assegna pur sempre medaglie iridate, dall’altro a risentirne è lo spettacolo visto che ad attirare il grande pubblico sono i grandi nomi. Forse sarebbe necessaria una rivisitazione del calendario spostando i Mondiali qualche mese più avanti o addirittura nell’anno precedente ai Giochi.

Video - Le ragazze della 4x50 conquistano un super bronzo con record italiano 00:49

4 - Di Pietro e le staffette, ormai l’Italrosa c’è

A Sydney 2000, al tempo del boom del nuoto italiano, di fanciulle azzurre in vasca non si sentiva nemmeno parlare, poi, a partire dal 2004, è arrivata Federica Pellegrini e per qualche anno è stato un assolo, al massimo duetto con Alessia Filippi. Da qualche tempo a questa parte, invece, possiamo finalmente dire di avere una squadra e Silvia Di Pietro, medaglia individuale, in staffetta e due volte record italiano in questo mondiale, per adesso ne è l’interprete di maggior spicco, tolta ovviamente la Pellegrini. Da Windsor una squadra formata da soli sei elementi porta a casa due medaglie individuali e tre in staffetta a riprova dell'esistenza di un movimento in continuo miglioramento.

Video - La gara di Silvia Di Pietro: argento mondiale e record italiano nei 50 stile 01:17

5 - Hosszu pigliatutto e addio agli specialisti della vasca corta

Lei, sempre lei, ancora una volta lei. Katinka Hosszu, la nuotatrice più eclettica del circuito internazionale è stata la grande protagonista dell’appena conclusa rassegna iridata, dalla quale si è portata a casa sette ori e un argento in otto gare disputate. L’Iron Lady, già campionessa del mondo a Roma 2009, proprio dai 25 metri ha iniziato la sua prorompente scalata verso il successo (39 ori e 52 medaglie complessive nella World Cup del 2012) e con i risultati ottenuti a Windsor ha frantumato un nuovo record. Nonostante le sue 38 medaglie mondiali ed europee in corta e le 152 vittorie complessive in coppa del mondo, non azzardatevi a chiamarla nuotatrice da vasca corta perché correreste il rischio di vedervi sventolare davanti i suoi tre ori olimpici, cinque mondiali e 13 europei vinti sui 50 metri.