Mondiali: la lista ufficiale dei qualificati, 4 integrazioni nell’elenco

L’Italia per i Mondiali di nuoto di Budapest (23-30 luglio) è fatta. Il 54° Trofeo Settecolli è stata l’ultima prova d’appello per gli atleti che volevano entrare a far parte della Nazionale Italiana. Ebbene il ct Cesare Butini, tenendo conto dei riscontri cronometrici emersi nel corso delle gare al Foro Italico ha deciso di convocare le stile liberiste Giorgia Biondani ed Erika Ferraioli ed i dorsisti Matteo Milli e Margherita Panziera. Sono queste le quattro le integrazioni in ottica staffetta in vista della competizione iridata che vanno ad aggiungersi ai seguenti atleti:

La lista dei convocati:

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittonino da Feltre), Martina Carraro (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Piero Codia (Esercito / CC Aniene), Gabriele Detti (Esercito / Team Lombardia), Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene), Luca Dotto (Carabinieri / Larus Nuoto), Filippo Magnini (CC Aniene), Nicolò Martinenghi (NC Brebbia), Filippo Megli (FlorentiaNuotoClub), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Alice Mizzau (Fiamme Gialle / Team Veneto), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Federica Pellegrini (CC Aniene), Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / Canottieri Napoli), Luca Pizzini (Carabinieri / Bentegodi), Simona Quadarella (Fiamme Rosse / CC Aniene), Matteo Restivo (FlorentiaNuotoClub), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto), Federico Turrini (Esercito / Nuoto Livorno), Ivano Vendrame (Esercito / Larus Nuoto).

Rimangono esclusi nuotatori eccellenti come Simone Sabbioni, Marco Orsi, Matteo Rivolta e Carlotta Zofkova che, per svariate ragioni, non hanno staccato il biglietto per l’Ungheria.