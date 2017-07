Nicolò Martinenghi, il ragazzo che ama la sfida cresciuto nei mito di Domenico Fioravanti

Dal 23 al 30 luglio Budapest si tingerà di iridato per ospitare il Mondiale di nuoto e l’Italia è pronta a schierare il solito tridente: Gregorio Paltrinieri (campione olimpico dei 1500 stile libero che in Ungheria disputerà anche gli 800 sl), Gabriele Detti (bronzo nei 400 ed 1500 stile libero a Rio e motivato ad ottenere tre medaglie nei 8, 16 e 30 vasche) e Federica Pellegrini (quarta in Brasile e con tanta voglia di ottenere un altro metallo mondiale). A far compagnia però ai soliti noti, c’è un ragazzo, lombardo classe ’99, che non si pone limiti e vorrà divertirsi: Nicolò Martinenghi, le sue specialità sono i 50 e i 100 rana. Per lui sarà la prima esperienza ad un Mondiale ed essere sui blocchetti di partenza sarà un sogno.

Un italiano “atipico” questo ragazzo non ancora 18enne. Quante volte abbiamo ascoltato nelle interviste atleti che si ponevano come massimo traguardo la partecipazione all’evento, giustificando un’eventuale controprestazione. Un “virus” tipicamente del Bel Paese da cui, per fortuna, Martinenghi non sembra essere affetto. Se, infatti, altri temono la sfida con i più forti, sentendosi inadeguati davanti agli occhi del mondo, Martinenghi non ha paura, anzi è stimolato a far meglio.

Nicolò MartinenghiLaPresse

Una dimostrazione c’è stata nel Trofeo Settecolli 2017 quando il varesino aveva alla sua sinistra Adam Peaty, l’alieno di questo stile, colui che ha tracciato una linea di demarcazione netta tra ciò che ora è la rana rispetto al passato. Ebbene, al buon Nicolò le gambe non sono tremate, anzi... . La voglia di competere ha superato i livelli di guardia ed ecco il record italiano nei 100 rana di 59″31 (in un periodo di carico) migliorando il crono che regalò a Fabio Scozzoli l’argento iridato a Shanghai 2011. Nuotare forte al cospetto del migliore: un aspetto da segno rosso e chissà che a Budapest la barriera dei 59″ non possa tremare.

Un agonista vero come lo era un altro grande campione del passato: Domenico Fioravanti, che con quella magica doppia (100-200 rana) nelle Olimpiadi di Sydney 2000 cambiò per sempre la storia natatoria italiana, avara di soddisfazioni. Aveva solo un anno l’allievo di Marco Pedoja, ma in lui il mito del nuotatore azzurro vive per atteggiamento e mentalità.