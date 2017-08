Nuoto di fondo, Europei juniores 2017: Giulia Salin si conferma oro nella 5 km

Sono portatrici di buone notizie le acque di Marsiglia, sede degli Europei juniores di nuoto di fondo, in programma dal 4 al 6 agosto in Francia. La 5km femminile conferma di essere particolarmente gradita ai nostri colori grazie al successo firmato da Giulia Salin che ha ottenuto l‘oro continentale (59’11″10) davanti alla russa Ekaterina Zotova seconda in 59’12”7 e l’ungherese Kincso Gal terza in 59’22”0. Una prova convincente per la classe 2002 che, come l’anno scorso a Piombino (Italia), si è laureata campionessa europea su questa distanza dando seguito anche al bronzo ottenuto nei 1500 stile libero degli Eurojunior di Netanya (Israele) in piscina. Un talento questa ragazzina che continua a farsi strada nella difficile specialità delle acque libere con grande dedizione e determinazione. Per quanto concerne le altre italiane, Giulia Maggio si è classifica in ottava piazza con il crono di 59’48″90 mentre Federica Savoia ha concluso la sua prova al 16° posto in 1:02:59,90.

Nella gara maschile trionfo magiaro con Szilard Galyassy (55’14″50) davanti al connazionale Zoltan Tabi (55’17″30) ed al russo Ruslan Sadykov (55’21″90). Federico Bertozzi ha concluso in quinta posizione (55’26″20) dietro all’altro russo Aleksandr Stepanov. Giovanni Asciola decimo in 55’35″5 e Stefano Avino 18° (56’18″7) sono state le posizioni degli altri rappresentanti del Bel Paese.

Giandomenico Tiseo