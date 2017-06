Nuoto, Missy Franklin rinuncia ai Mondiali di Budapest: "Non sono ancora pronta"

La scelta migliore. La notizia è di quelle importanti: Missy Franklin non sarà al via dei Mondiali di Budapest 2017. Le due operazioni subite a marzo alle spalle, causa borsite, e l’aver ripreso da poco gli allenamenti con un altro allenatore Dave Durden hanno portato a rinunciare all’appuntamento estivo nella vasca magiara e dedicarsi al completo recupero fisico senza sforzi eccessivi. Ne ha proprio bisogno la ragazzona del Colorado che dopo aver incantato a Londra 2012 con 5 medaglie (4 ori e un bronzo) ed essere la donna dei campionati a Barcellona nel 2013 (6 titoli), a Rio de Janeiro, al di là dell’oro nella 4×200 sl, è stata messa in secondo piano dal fenomeno Katie Ledecky. “La prossima volta che mi vedrete gareggiare sarà solo per me stessa. Ho 22 anni, e voglio capire dove sto andando nella vita. Sono cresciuta, sto cercando di capire cos’è la vita. Temevo che accelerare i tempi per rispettare la scadenza avrebbe potuto peggiorare la qualità della terapia e il lavoro che sto facendo per tornare“, le parole di Missy.

