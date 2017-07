La rinascita di Scozzoli nel giorno di un ultraterreno Peaty; record anche per la Masse

Adam Peaty non si ferma più. Dopo aver stabilito in mattinata il nuovo record del mondo nelle batterie dei 50 rana in 26″10, il britannico ha fatto addirittura meglio nella semifinale del pomeriggio, diventando il primo uomo di sempre ad abbattere il muro dei 26 secondi. 25″95″ il primato spaziale stampato dal fenomenale campione olimpico. E domani punterà a fare ancora meglio nell’atto conclusivo. Non si vede chi possa anche solo impensierire Peaty da qui a Tokyo 2020…In una gara velocissima come quella dei 50 metri, l’inglese ha rifilato addirittura 73 centesimi di distacco al secondo classificato, il brasiliano Felipe Lima. Terzo il sudafricano Cameron Van der Burgh in 26″74.

Anche l’Italia può sorridere con l’accesso in finale di un redivivo Fabio Scozzoli, ottavo con il nuovo primato nazionale (26″96). Primo degli esclusi, come già accaduto anche nei 100, uno sfortunato Nicolò Martinenghi (27″01), per il quale si è rivelato fatale un arrivo non ottimale sulla piastra.

Kylie Jacqueline Masse è stata letteralmente strepitosa a Budapest e ha realizzato il nuovo Record del Mondo dei 100m dorso durante la Finale dei Mondiali. La 21enne canadese, bronzo olimpico a Rio 2016, ha nuotato un incredibile 58”10, dominando letteralmente la competizione e riscrivendo la storia della disciplina. La Masse ha migliorato di due centesimi il primato della britannica Gemma Spofforth che risaliva addirittura ai Mondiali di Roma 2009, uno dei pochi record ancora estitenti dell’era poliuretano.

Sun Yang ha vinto la medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il cinese, già campione nei 400, ha chiuso con il tempo di 1'44"39, stabilendo il record asiatico. Argento per lo statunitense Townley Haas in 1'45"04, bronzo per il russo Aleksandr Krasnykh in 1'45"23.