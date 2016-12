OneDayOneChampion: Gregorio Paltrinieri, la musica rap tra i segreti di un fenomeno vero

Greg Paltrinieri è uno dei candidati per vincere il nostro #EurosportAwards, clicca qui per votarlo!

14 minuti, 34 secondi e 57 centesimi. Un quarto d'ora di fuoco, di passione, di esaltazione. ll 13 agosto 2016 Gregorio Paltrinieri ha dominato la finale dei 1500 metri stile libero, diventando il primo italiano a conquistare un oro in quella specialità ad un'Olimpiade. Una disciplina, tra l'altro, dove nessun azzurro aveva mai conquistato una medaglia olimpica e che lo aveva già visto autentico protagonista ai modiali di Kazan 2015 (altro oro, altro dominio). A Rio, Paltrinieri, ha dimostrato costanza, forza, disciplina, ritmo, superiorità e, a soli 21 anni d età, ha sancito per sempre la sua presenza nell'albo delle divinità olimpiche italiane. Emozionando a suon di bracciate una Nazione intera, che ne attendeva intrepida l'ennesimo exploit. Greg, oltre ad essere un professionista esemplare, trova la sua forza anche in passioni comuni a tante persone normali, dalla danza alla musica.

Gregorio Paltrinieri - Rio 2016AFP

L'inglese, il ballo e l'amore per la musica rap

"Il punto di forza nel nuoto di Gregorio è un connubio di fattori, ovvero una tecnica adeguata, un motore organico buonissimo e un'intelligenza straordinaria. Studia gli avversari, si confronta, parla bene l'inglese e sa esattamente cosa vuole", spiegò circa un anno fa Stefano Morini, suo storico allenatore. Ma non solo. Gregorio stesso, dopo il trionfo brasiliano, ha spiegato come negli anni abbia trovato più armonia nella sua nuotata: "Oltre ad allenarmi in piscina e in palestra, ho preso lezioni di ballo per migliorare la coordinazione fra gambe e braccia". Il ballo, la danza e anche la forza della musica in generale: "Spesso faccio cinquecento vasche al giorno e quando non devo andare forte e magari sto facendo un allenamento blando, canto o mi ripeto testi di canzoni". Paltrinieri è molto appassionato di rap americano, da Eminem a Lil Wayne, passando per Jay-Z e Drake. "Alla mia prima finale olimpica di Londra, quando sono entrato, avevo nelle orecchie No Love, di Eminem e Lil'Wayne", ha raccontato poco prima della sua seconda Olimpiade. L'inglese, unito alla musica americana e alla nota sfrenata passione per l'Nba. Un atleta internazionale a tutto tondo.

La nuova amicizia con Tamberi

"Sono tantissimi gli sportivi italiani che hanno fatto grandi cose a Rio, da Campriani a Basile, ma dico sempre Gregorio Paltrinieri. Forse perché lo conosco di persona e ho visto la sua gara dal vivo, ed è stata un'emozione infinita". Le parole di Gianmarco Tamberi incoronano definitivamente, semmai ce ne fosse stato bisogno, l'impresa del nuotatore di Carpi. I due sono amici, perchè in primis si stimano come uomini. Il gruppo reggiano dei Rio, in estate, ha deciso di dedicare a Paltrinieri una delle tracce dell’ultimo album, Ops. Il brano si intitola "Carnaval" e racconta le vittorie di Greg. Altro attestato di stima che si intreccia con la musica. Come un po' in tutta la vita di questo vero fenomeno dell'acqua.

