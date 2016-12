OneDayOneChampion: Michael Phelps, il bambino disattento che ha cambiato la storia

Michael Phelps è uno dei candidati per vincere il nostro #EurosportAwards, clicca qui per votarlo!

"Da ragazzino mi era stato riscontrato un deficit di attenzione e proprio lo sport mi ha aiutato tantissimo a risolverlo. È stata mia mamma che ha messo in piscina me e le mie sorelle fin da piccoli. Per me nuotare è stato come realizzare un sogno. Sono il primo a stupirmi per quel che ho fatto: il mio fisico è sproporzionato per nuotare ad alti livelli". Mancanza di attenzione, lo ha dichiarato a Fabio Fazio nel mese di settembre. Suona quantomeno strano come deficit, soprattutto se associato a chi da anni si misura con i centesimi e con nuovi record. Michael Phelps non è un atleta e basta. Michael Phelps, oltre ad essere senza ombra di dubbio il più grande nuotatore che l'umanità abbia mai prodotto, è colui che ha dimostrato concretamente l'assenza di limiti nello sport moderno. Un ragazzo che ha trovato nell'acqua, nelle piscine, nei cronometri il suo habitat naturale. Più pesce che uomo, più "Squalo" che pesce. Un cannibale, un dominatore, che a Rio 2016 ha voluto chiudere con altri tronfi (e altri ori) una carriera già meritevole di gloria eterna.

Olimpiadi 2016: l'ennesimo dominio a suon di record

Le Olimpiadi brasiliane, infatti, sono servite solamente a migliorare i suoi numeri, già da anni impressionanti. Phelps, con cinque medaglie d'oro e una d'argento, è risultato per la quarta volta il nuotatore più medagliato dell'Olimpiade. Se a Londra 2012 aveva incantato, ha Rio 2016 ha cannibalizzato l'attenzione. Ancora una volta. Le statistiche olimpiche dell'americano sono clamorose. Farfalla e "misti" le sue eccellenze. Su un totale di 30 gare olimpiche disputate ha vinto 23 medaglie d'oro, tre d'argento e due di bronzo (28 in totale quindi), diventando il miglior medagliato in assoluto, davanti a gente del calibro di Larisa Latynina, Paavo Nurmi, Usain Bolt, Carl Lewis e Mark Spitz. Con 16 podi individuali risulta anche essere il miglior medagliato in campo individuale. Ai Giochi Olimpici vanta almeno 10 (D-I-E-C-I) medaglie più di qualsiasi altro atleta.

I numeri del più grande nuotatore della storia

Un re del nuoto, un atleta straordinario, nel senso più letterale del termine. La sua epopea è cominciata nel 2001 (Mondiali in Giappone) ed è durata fino al 2016 (Olimpiade in Brasile): 15 anni a livelli inimmaginabili, esclusa una parentesi dopo il primo ritiro del 2012 e qualche problemino di troppo con alcol (reiterato) e marijuana. Il campione statunitense ha scritto in totale 39 record del mondo in otto discipline diverse. Oltre ai titoli olimpici, ha conquistato ai campionati mondiali 33 medaglie di cui 26 d'oro, delle quali sette nell'edizione di Melbourne 2007, sorpassando l'australiano Ian Thorpe che ne vinse 11, di cui sei d'oro, a Fukuoka 2001. Contando tutte le competizioni internazionali a cui ha preso parte (ossia Giochi olimpici, campionati mondiali, mondiali in vasca corta e Giochi PanPacifici), Phelps ha ottenuto in totale 83 medaglie: 66 d'oro, 14 d'argento e 3 di bronzo. Sono cifre fuori da ogni logica. Sono numeri paranormali. Senza scadere nella blasfemia o sfiorare il profano, in questo caso è lecito parafrasare la Bibbia: il mondo dello sport avrà obbligatoriamente un "a.P." e un "d.P.", un avanti Phelps e un dopo Phelps. Perchè Michael, lo "Squalo", ha cambiato le leggi, le dinamiche e la storia come avrebbe potuto fare solamente una onnipotente divinità sportiva.

