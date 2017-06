Paltrinieri batte Detti al Cool Swim Meeting di Merano: "Ai Mondiali per far bene 800 e 1500 m"

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti sono stati assoluti protagonisti dei 1500m nuotati al Cool Swim Meeting di Merano. Il Campione Olimpico ha trionfato in 14:53.90, precedendo l’amico-rivale di un secondo abbondante (14:55.14). Il bronzo di Rio 2016 ha provato a sfidare fino in fondo l’avversario più quotato, inscenando un duello di qualità che potrebbe ripetersi tra qualche settimana ai Mondiali di Budapest. Al terzo posto il ceco Jan Micka (15:13.99). Paltrinieri ha commentato così all’Ansa: “Le prestazioni importanti sono da fare ai Mondiali. Sto lavorando bene. A Budapest cercherò di far bene sia 800m che 1500m”.