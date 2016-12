Paltrinieri: “Che sogno nuotare al Madison Square Garden. A Tamberi ruberei la grinta"

Natale a New York per Gregorio Paltrinieri, che, dopo un 2016 impegnativo e ricco di soddisfazioni, ha deciso di volare negli Stati Uniti per una breve vacanza. Il nuotatore azzurro al rientro in Italia ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della vacanza sì, lasciando però trapelare anche qualche "segreto" sulla stagione e sull'amicizia con Gianmarco Tamberi.

Greg è un grande esperto di basket e non si è lasciato sfuggire la visione di alcune partite NBA, rimanendo estasiato dalla bellezza del Madison Square Garde: “Sono situazioni che mi gasano queste e dopo aver visto una partita di NBA, il sogno sarebbe nuotarci dentro. Tra la partita al Madison e quella di Brooklyn è finita 5-0, anche se vedere i mitici Golden State così da vicino mi ha fatto un certo effetto. Sono stati momenti di massima emozione”.

Insieme a lui un amico speciale, Gianmarco Tamberi: “E’ stato un Natale davvero diverso e divertente insieme alle nostre fidanzate. Abbiamo parlato tanto di sport, ci siamo raccontati a lungo le nostre esperienze. Gimbo è un grande e non vedo l’ora di rivederlo ai massimi livelli”.

Una domanda anche su cosa ruberebbe a Gimbo: “Mi piace la sua grinta, non esagerata, ma quella giusta. Mi ispiravo a lui anche prima perchè è un combattente. Ci mette l’anima come me, avrei tanto voluto vederlo gareggiare a Rio, ma si rifarà subito. Ormai posso dire lo conosco bene”.

Il campione olimpico dei 1500sl è abituato a vivere nell’acqua, ma a New York non ha visto mai la piscina: “Cinque giorni senza piscina non mi era mai successo ed infatti appena arrivato a Carpi sono andato subito ad allenarmi”.