Paltrinieri l’australiano: il campione olimpico pronto a trasferirsi sei mesi nel Paese dei canguri

Ormai Gregorio Paltrinieri abbiamo imparato a conoscerlo: mai contento di quel che ha raggiunto, in cerca di nuovi obiettivi da centrare.

Ebbene, il campione europeo, mondiale ed olimpico dei 1500 stile libero è nel pieno della preparazione per il Mondiale di Budapest (23-30 luglio), il proprio target 2017. Il percorso procede più che bene: miglior crono dell’anno, al mondo, nella sua gara ed il riscontro ottimo del Settecolli delle 30 vasche depongono in favore del lavoro portato avanti dal carpigiano e dall’allenatore Stefano Morini. Un’estate caldissima per Greg che, oltre alla rassegna iridata, sarà impegnato nelle Universiadi di Taipei (19-30 agosto) nelle quali andrà a caccia di successi sia in piscina (800/1500 stile libero) che in acque libere. Proprio quest’ultimo aspetto è legato alla voglia di trovare nuovi stimoli dopo aver vinto praticamente tutto in piscina.

Ora, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Paltrinieri si trasferirà nel periodo autunnale 2017 in Australia, per rimanervi 6 mesi. Un’esperienza più lunga di quella del 2014 quando l’azzurro si allenò a Melbourne per un mese comprendendo comunque le grosse differenze in termini di preparazione tra la scuola italiana e quella australiana. Spinto dal desiderio di novità ed anche all’amicizia con Mack Horton, uno dei suoi più grandi rivali in vasca, la medaglia d’oro di Rio sembra intenzionato a perseguire questa strada: L’Australia mi è piaciuta, in periodi come ottobre-dicembre, si nuota tanto e farlo in un altro ambiente mi attira. A me piace provare cose nuove, ne ho parlato spesso con Horton e allora...”

Restano da definire i dettagli organizzativi ed il ruolo di gestione di Morini tuttavia arricchire il proprio bagaglio “culturale” di un’esperienza come questa non può che essere funzionale all’animo da vero agonista di Paltrinieri pronto ad assimilare anche uno stile diverso che possa minimizzare i suoi punti deboli.

E, dunque, presto avremo Gregorio l’australiano…