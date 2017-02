Paltrinieri: “Voglio costruirmi una nuova carriera nel fondo: record del mondo? Non è un ossessione"

Gregorio Paltrinieri è ormai pronto per il suo debutto nelle gare di nuoto di fondo. Il Campione Olimpico dei 1500m esordirà il 26 marzo a Eilat (Israele) dove si disputerà la 10km della Coppa Europa. Una nuova vita sta per iniziare e il ragazzone di Carpi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, di ritorno in Italia dopo sei settimana di lavoro in Florida.

" La vera motivazione è trovare nuovi stimoli. Voglio costruirmi una nuova carriera, mete differenti. Ovviamente penso ancora in grande a Tokyo 2020 ma altri quattro anni chiuso in piscina possono diventare stressanti. Il nuovo mi può fare solo bene. "

Nuovi obiettivi all’orizzonte ma Greg mette in chiaro le cose sugli obiettivi per la stagione in corso:

" L’Italia ha una grande Nazionale di fondo e una forte tradizione: già farcela contro i miei compagni sarà dura. Ai Mondiali di Budapest a luglio farò solo 800m e 1500m, la 10km potrei farla ancora all’Universiade di agosto a Taipei. Se funziona, potrei puntare agli Europei del 2018 come primo grande appuntamento. "

Paltrinieri si è reso protagonista della leggendaria tripletta d’oro tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Manca però il record del mondo:

" Mi piacerebbe, ma non è un’ossessione. "

I 10km in acque libere sono un po’ un ritorno alle origini per l’emiliano:

" Io ho sempre amato il mare, ce l’ho dentro, è lì che ho imparato a nuotare. Le vacanze con i miei sono tra i ricordi belli che ho. Da bambino facevo tutto: piscina e mare. Ero anche forte, ma quando nel 2011 mi sono trasferito al Centro Federale di Ostia si era imposta una scelta: il progetto 1500m era prioritario. Ora posso ricominciare e se andavo bene allora perché dovrebbero essere cambiate le cose ora? "