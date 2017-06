Pellegrini: "Gareggio per il 2° posto? Non mi pesa, ogni cosa ha il suo tempo"

Bagno di folla per Federica Pellegrini a Firenze, in occasione dell'inaugurazione dello store Jaked, sponsor tecnico della campionessa azzurra. La Divina è stata impegnata in una giornata di promozione e marketing molto intensa, l'ultima distrazione prima di immergersi completamente nella preparazione dei Mondiali di Budapest, in programma dal 14 al 30 luglio: Federica ha rilasciato una lunga intervista alla "Gazzetta dello Sport", spaziando tra sport, lavoro e vita sentimentale, di cui vi riportiamo gli stralci principali.

La stagione che cosa ha detto?

" La Ledecky è scesa a 1'54", prevedibile. E la Bonnet è a 1'55". Ma siamo tutte lì. Saranno dei 200 incertissimi. La stagione però è stata blanda, tipica dell'anno post-olimpico. "

2016 Federica PellegriniLaPresse

Che effetto fa gareggiare per il 2° posto?

" Non la vivo male, ogni cosa ha il suo tempo. Chissà come finirebbe con 9 anni meno contro la Ledecky. Non mi fa soffrire, basta porsi altri obiettivi. E poi sono l'unica ad aver fatto 6 podi consecutivi ai Mondiali, 4 finali olimpiche. Sono l'unica della generazione '80 a lottare con le migliori, è un grande orgoglio. Quando avevo l'età della Ledecky dominavo tutto, un po' come fa lei adesso. L'ultima volta che ho nyotato per dimostrare qualcosa agli altri è stato nel 2012 a Londra. Ora penso solo a nuotare per star bene e pormi nuovi obiettivi. Intanto, siamo a -3 da Tokyo e non più a -4. "

Che margini restano in allenamento?

" Non metto il pilota automatico, quando mi alleno non penso ai tempi ma faccio anche lavori diversi come dorso, delfino e misti per tenere la testa leggera. Ho talmente tanti ricordi che rischierei di saltare. "