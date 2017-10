Pellegrini, la situazione si chiarisce: attacco a Paltrinieri e minaccia di querela a Morini jr.

La querelle che sta infiammando i social media e che inaspettatamente sta coinvolgendo tutto il nuoto d'elite italiano sembra prendere una direzione precisa. Dopo il putiferio scatenatosi nei giorni scorsi, pian piano si capisce, ovviamente sempre a suon di tweet e di post su Instagram, quali siano le reali forze (dei social media) scese in campo.

Un breve riepilogo: Pellegrini contro Morini sr., poi le successive repliche

In principio fu la votazione per il miglior allenatore dell'anno: il premio è stato assegnato a Stefano Morini, tecnico di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti (nonché zio di quest'ultimo).

Tutto questo ha scatenato la furia di Federica Pellegrini, che si è lanciata in un post tanto istintivo quanto iracondo su Instagram in cui dichiarava che per lei l'allenatore dell'anno è il suo, ossia Matteo Giunta. Il Giornale ha quindi contattato Gregorio Paltrinieri, che si sta allenando in Australia, e gli ha chiesto un parere: Greg ha detto la sua, sottolineando che forse tra compagni di nazionale non si dovrebbe esaltare un allenatore screditandone un altro e che comunque Morini ha vinto tanto quest'anno, chiudendo l'intervista con un "Ma di cosa stiamo parlando?" In seguito sono dunque arrivati dei tweet di Federica in cui minacciava querele e poi in serata un altro post su Instagram, in cui la Pellegrini diceva a se stessa "Cercheranno di farti del male anche quando tu non ne farai, quindi abbi le spalle forti".

Il chiarimento: resta l'attacco a Greg, ma la querela è per il figlio di Morini

A fare un po' di chiarezza ci pensa Selvaggia Lucarelli, che fa lo screenshot di un post condiviso dal figlio di Stefano Morini, Tommaso, corredato da un commento di cattivo gusto che fa riferimento alla presunta relazione tra la Pellegrini e lo stesso Giunta. Ritwittando la Lucarelli, di fatto Federica conferma la tesi secondo cui le querele sarebbero proprio per Tommaso Morini.

Il post in realtà è stato cancellato da Morini jr., che poi però ha rincarato la dose andandoci altrettanto pesante...

E intanto Federica, che divide sempre l'opinione pubblica, nel famoso post di instagram sulle spalle larghe è stata tanto riempita di insulti, quanto confortata dai suoi tifosi. E a questi ultimi lei manda un ringraziamento.

Dunque rientrata l'ipotesi di querela per Gregorio Paltrinieri, anche se l'attacco nei suoi confronti resta, perché quando accusava il suo ipotetico interlocutore di essere prezzolato dalla federazione e diceva che "Certo quando vieni stipendiato di brutto da qualcuno sei obbligato a dire certe cose... #madicosastiamoparlando" se la stava prendendo ovviamente con lui...

Interpellato anche Detti, che si chiama fuori dalla questione, mentre Morini sr. tace

Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche Gabriele Detti si ritrova involontariamente travolto dalla vicenda, anche se in maniera indiretta, e preferisce evitare di scagliarsi nella bufera.

" Non voglio fare da paciere, ma tutti noi della nazionale dobbiamo rispettarci e rimanere uniti. E poi siamo grandi e vaccinati, per dire certe cose. Queste polemiche per un premio mi sembrano esagerate, si cerca il pelo nell'uovo. Io sono per vivere tutto questo con più leggerezza. I due allenatori sono grandissimi, ci metto anche Minotti e Antonelli, e dovremmo essere contenti per i 3 ori. A Budapest abbiamo fatto qualcosa di importantissimo. Spero che i rapporti dentro la nazionale non vengano minati, adesso. Con chi mi schiero? Non vorrei essere strumentalizzato, e poi io - rispetto a Paltrinieri - sono anche nipote del Moro, è diverso per me. "

E in tutto questo Moro che fa? Tace, anche perché tra lui e la Pellegrini c'è un vecchio trascorso non proprio piacevole: lui la allenò, ma solo per pochi mesi, dopo la scomparsa di Castagnetti. Lei poi lo licenziò dicendo:

" Non posso lavorare con chi non regge le pressioni. [...] Moro è una bellissima persona, ma dopo un anno sta emergendo l’incompatibilità di carattere. Pensavo che all’inizio fosse dovuta alla mancanza di Alberto, ora è difficile recuperare questo rapporto. "

E quindi Morini padre, per il momento, non ha ancora commentato: qualsiasi sua frase, attualmente, potrebbe provocare reazioni imprevedibili.