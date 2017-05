Phelps contro Lochte, Pellegrini contro Manaudou le migliori sfide fra le corsie

Il recente caso di doping legato al nome della ranista russa Yulia Efimova, trovata negli scorsi giorni positiva al Meldonium, non solo riapre la polemica sul troppo frequente coinvolgimento di atleti russi in episodi di doping, ma rischia anche di far saltare una delle sfide più attese di Rio 2016 (almeno per quanto riguarda il nuoto), quella fra la Efimova, appunto, e la lituana Ruta Meilutyte.

In attesa di sapere se la russa, fresca campionessa del mondo a Kazan 2015, andrà o meno incontro alla temuta squalifica a vita - per lei si tratterebbe della seconda positività in meno di tre anni - nel nostro viaggio nella storia olimpica di questa settimana andiamo a rivivere alcune fra le più emozionanti sfide olimpiche fra le corsie degli ultimi anni.

Phelps contro tutti, ma soprattutto contro Lochte

Se si parla di nuoto e di Olimpiadi non si può non partire da Micheal Phelps, otto ori a Pechino 2008, più tutto il resto. Di rivali in vasca ne ha avuti tanti - come non citare Milorad Cavic e quei 100 farfalla vinti per un centesimo proprio nell’Olimpiade cinese - ma per molti versi il suo unico, vero antagonista sembra essere stato il connazionale Ryan Lochte. Un confronto non solo in vasca, il loro, ma anche fuori dalle corsie, a livello mediatico. Phelps schivo, poco incline a interpretare il ruolo di idolo dei ragazzini d'America e non solo, Lochte estroso, sempre pronto a mettersi al centro dell’attenzione, apparentemente quasi più interessato allo show business che alla vasca. Un rapporto da amici-nemici il loro, che tra la fine degli anni novanta e gli anni duemila ha fruttato agli Stati Uniti qualcosa come 33 medaglie olimpiche e 60 podi mondiali, risultato impressionante se si pensa che si sta parlando di due soli atleti.

Thorpe, van den Hoogenband e la finale dei 200 a Sydney 2000

Poco prima della comparsa delle due star a stelle e strisce a farla da padroni nel nuoto olimpico erano stati l’australiano Ian Thorpe e l’olandese Pieter van den Hoogenband. Più incline alle distanze lunghe il primo, velocista il secondo, i due diedero vita a una sfida memorabile a Sydney 2000 nell'unica distanza che li vedeva ugualmente competitivi, i 200 stile libero. van den Hoogenband nuotò nella prima semifinale il record del mondo, abbassato nella seconda semifinale di due centesimi dall’idolo di casa Thorpe e nell’attesissima finale l’olandese ebbe la meglio, andandosi a prendere la sua seconda medaglia d’oro consecutiva nei 200 sl alle Olimpiadi dopo quella di Atlanta 1996.

Biondi e Popov, passaggio di consegne a Barcellona 1992

Più che una sfida fu un passaggio di consegne quello fra Matt Biondi e lo zar Alexander Popov, i due fenomeni che tennero banco fra i Giochi di Seul 1988 e quelli di Sydney 2000. Il testa a testa fu a metà strada, nella finale dei 50 stile libero di Barcellona 1992 vinta da Popov (Biondi fu argento). Dopo un inizio di carriera come giocatore di pallanuoto all'Università di Berkeley, Biondi si era dedicato al nuoto e grazie alla sua polivalenza alle Olimpiadi coreane del 1988 il nuotatore americano era riuscito a eguagliare il numero di medaglie vinte da Spitz in una sola edizione dei Giochi, sette (non erano tutti ori, ma si trattava di cinque ori, un argento e un bronzo). Diversa la vita e la carriera di Popov, cresciuto in quella che allora era l'Unione Sovietica e che da bambino non voleva mettere la testa sott'acqua. La sua tecnica di nuoto nello stile libero è ancora oggi riconosciuta come una delle migliori di sempre e dopo una carriera costellata da nove medaglie olimpiche Popov è diventato un dirigente sportivo.

Tutte le rivali di Federica Pellegrini

In campo femminile, almeno per quanto riguarda l’Italia, fare l’elenco delle rivali di Federica Pellegrini richiederebbe una trattazione a parte, anche se l’avversaria regina, in vasca e soprattutto fuori, rimane sempre la francese Laure Manaudou. Le due non hanno però avuto gran che modo di scontrarsi in competizioni olimpiche visto che ad Atene la francese si era concentrata su distanze più lunghe e a Pechino era già in un momento di forte calo. A mettere in forse la vittoria della campionessa azzurra in Cina era stata invece la slovena Sara Isakovic, grande talento del nuoto mai propriamente esploso.

Federica Pellegrini - Laure Manaudou (AFP - LaPresse)AFP

Che cosa vedremo a Rio?

Qualsiasi sia il destino della Efimova, attualmente sospesa dalla federnuoto russa in attesa di chiarimenti, a Rio non mancheranno le sfide. L'Italia sarà con il fiato sospeso nel caso di un probabile testa a testa nei 1500 stile libero fra Gregorio Paltrinieri e Sun Yang, mentre nelle distanze più brevi l'ormai quasi certo ritorno di Phelps rimescolerà le carte in tavola. Ad attenderlo, nella farfalla, ci sarà il sudafricano Chad Le Clos, che gli strappò il titolo nei 200 a Londra 2012. Per gli addetti ai lavori occhi puntati sulla 4x100 misti donne della Danimarca, che potrebbe inserirsi nella tradizionale sfida USA- Australia.