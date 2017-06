Phelps contro uno squalo bianco: l'epica sfida in diretta tv su Discovery il 23 luglio

Il nuotatore più forte di tutti i tempi gareggerà contro uno squalo vero. La sfida tra Michael Phelps e il più feroce pesce in natura sarà l’avvenimento clou della prima giornata della Shark Week, appuntamento ormai abituale per Discovery Channel, settimana con programmazione dedicata al mondo degli squali. Non si conoscono ancora i dettagli della competizione, ma la data è già ufficiale: 23 luglio.

L’atleta più decorato di sempre (23 ori olimpici, 28 medaglie complessive e 39 record del mondo infranti) affronterà uno squalo bianco – che verrà sistemato in una rete protetta per l’occasione - in una sfida alla pari, con “possibilità di vittoria”, precisa Discovery. Al nuotatore di Baltimora verrà presumibilmente concesso un vantaggio visto che in acqua non arriva a raggiungere i 10 km/h mentre l’animale arriva a toccare i 40 km/h: in una sfida sui 100 metri in piscina non ci sarebbe proprio storia.

Quello di osservare da vicino il più veloce e implacabile predatore del pianeta è un sogno che si avvera per colui che nell’arco di tutta la sua carriera è stato ribattezzato dai media di tutto il mondo lo “squalo di Baltimora”. Dopo aver dominato il nuoto riscrivendone la storia Michael Phelps è pronto per confrontarsi con il suo animale preferito, nell'ambito di un evento in bilico tra competizione e intrattenimento come nella migliore delle tradizioni Discovery.